Vai izdosies atkārtot vēsturisko triumfu? Jelgava cīnīsies par Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2027 titulu
Jelgava ir apņēmības pilna atgriezt mājās godpilno titulu, oficiāli piesakot dalību Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā konkursā "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2027". Konkurence gan solās būt sīva.
Kā informē Jelgavas pašvaldība, šogad cīņā par prestižo godu piedalās ne tikai Jelgava, bet vēl seši spēcīgi pretendenti – Rīga, Ventspils, Augšdaugavas novads, Gulbenes novads, Jelgavas novads un Jēkabpils novads. Šī Latvijas mēroga konkursa mērķis ir stiprināt darbu ar jaunatni, veicināt viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos, kā arī radīt vērtīgu platformu pašvaldību pieredzes apmaiņai.
Latvijas jauniešu galvaspilsētas konkurss tiek rīkots ar mērķi stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos, kā arī sekmēt pieredzes apmaiņu un sadarbību jaunatnes jomā visā Latvijā.
Jelgava konkursam sagatavojusi pieteikumu, kas atspoguļo pilsētas līdzšinējos sasniegumus jaunatnes jomā, nākotnes attīstības ieceres un plānoto aktivitāšu programmu. Pieteikumā iekļauti pasākumi un iniciatīvas, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības, labbūtības, pilsoniskās aktivitātes, izglītības un personīgās izaugsmes veicināšanu.
Būtiska pieteikuma daļa ir jauniešu veidotais video, kurā atklāta Jelgavas jauniešu ikdiena, iespējas un pieredzes stāsti. Video izceļ aktīvu, radošu un iesaistītu jauniešu kopienu, demonstrējot plašo iespēju klāstu izglītībā, brīvprātīgajā darbā, sportā, kultūrā un saturīgā brīvā laika pavadīšanā. Tas ir stāsts par Jelgavu kā pilsētu, kur jaunieši nav tikai pasākumu apmeklētāji vai iniciatīvu dalībnieki – viņi ir pārmaiņu veidotāji, ideju autori un savas kopienas attīstības virzītāji. Video uzsver Jelgavu kā vietu, kur jaunieši var attīstīt savus talantus, īstenot ieceres, uzņemties iniciatīvu un aktīvi līdzdarboties pilsētas nākotnes veidošanā.
Konkursa komisija pieteikumus vērtēs līdz 13. jūlijam, savukārt no 20. līdz 29. jūlijam norisināsies publiskais balsojums. Informācija par balsošanas kārtību tiks publicēta, tiklīdz to izziņos Izglītības un zinātnes ministrija. Uzvarētājs tiks paziņots 12. augustā jauniešu iespēju festivālā ”Kopums”, kas šogad notiks Rēzeknē.
Jāatgādina, ka Jelgava jau ir bijusi Latvijas Jauniešu galvaspilsēta – pirmo reizi organizētajā konkursā 2016. gadā tieši Jelgava ieguva šo titulu, apliecinot pilsētas mērķtiecīgo darbu jaunatnes jomā. Par to liecina vides objekts Pasta salā. Arī šodien Jelgava turpina attīstīt vidi, kurā jaunieši var līdzdarboties, īstenot savas idejas un veidot pilsētas nākotni.