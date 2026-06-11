Dienā algots darbs Rīgā, naktīs kūpinās gaļa un smaržo kliņģeri: Girgensonu ģimenes "smeķīgais" biznesa stāsts
Kad lielākajai daļai cilvēku darba diena jau ir beigusies, Ingas un Māra Girgensonu ģimenes uzņēmumā SIA “Kūpiņš” sākas otrais darba cēliens. Vēlās vakara stundās tiek gatavota produkcija nākamās dienas tirgum: kūpinātas pusvistiņas, veselas vistas, cūkas krūtiņa, kā arī cepti ūdenskliņģerīši. Ar šo iedvesmojošo vietējo mājražotāju stāstu lepojas un dalās Saulkrastu novada pašvaldība.
Māris un Inga dienas laikā strādā algotā darbā Rīgā, bet vakaros pievēršas mājražošanai. Māris kūpina gaļu, savukārt Inga pēc vīra vecmāmiņas receptes cep dažādus konditorejas izstrādājumus. Abi strādā pēc principa – šodien cep un kūpina, rīt jau tirgo.
Ceļš līdz uzņēmējdarbībai sācies pirms aptuveni trīsdesmit gadiem. Māra aizraušanās ar kūpināšanu radās pēc kāda makšķerēšanas brauciena, kad, nezinot, ko iesākt ar lielo lomu, viņš paša rokām izgatavoja pirmo kūpinātavu. Ar gadiem kūpināšana kļuva par neatņemamu hobiju, un tas bija tikai likumsakarīgi, ka sirdslieta pārtapa uzņēmējdarbībā.
Inga pēc daudziem pedagoģijā pavadītiem gadiem saprata, ka vēlas dzīvē izmēģināt ko jaunu. Mācoties projektu vadību un projektu rakstīšanu, viņa ieguva nepieciešamās zināšanas un iedrošinājumu savu ideju īstenošanai. Ar vietējās rīcības grupas Jūras Zeme atbalstu tika sagatavots projekts. Bijušās saimniecības telpas tika pārbūvētas, izbūvēta ventilācija, ūdensapgāde un elektroinstalācija, izveidojot mūsdienīgas telpas mājražošanas vajadzībām.
Ģimene regulāri piedalās tirgos, kur piedāvā ne tikai kūpinājumus, bet arī skābētus kāpostus, korejiešu burkānus, pīrāgus, ūdenskliņģerīšus un drīzumā arī lauku kūkas. Piektdienās SIA “Kūpiņš” produkciju iespējams iegādāties Saulkrastu “Abras” tirgū, bet sestdienās – Raganas MārtiņTirgus
Girgensoni uzskata, ka konkurence tirgū nav galvenais. Daudz svarīgāka ir produkta kvalitāte, attieksme pret klientiem un sava, unikālā garša. Tirgos viņi piedalās ar mobilo kūpinātavu, ļaujot apmeklētājiem vērot kūpināšanas procesu un sajust īsto dūmu aromātu. Tas piesaista interesentus un palīdz veidot lojālu klientu loku.
Ģimenē pienākumi ir skaidri sadalīti. Māris atbild par gaļas produktu gatavošanu un kūpināšanu, izmantojot gadu gaitā pilnveidotu marinādes recepti, savukārt Ingas pārziņā ir konditorejas izstrādājumi. Arī konditorejā viņa dod priekšroku pārbaudītām receptēm un tradicionālām vērtībām. Ingasprāt, kūkas vērtību nosaka nevis tās izskats, bet gan garša.
Kā uzsver paši saimnieki un atzīmē Saulkrastu novada pašvaldība, būtiska loma šajā veiksmes stāstā ir bijusi arī vietējās varas un nozares speciālistu sniegtajam atbalstam. Sakārtotā infrastruktūra, vērtīgās konsultācijas un cilvēciskā atsaucība ir bijis nozīmīgs atspēriena punkts, lai "Kūpiņš" varētu plaukt un iedvesmot arī citus novada iedzīvotājus piepildīt savus uzņēmējdarbības sapņus.