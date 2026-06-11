Velomūzika 2026. gadā apceļos Vidzemi
Jau piecpadsmito gadu un sešpadsmito reizi pa Latvijas lauku ceļiem un takām pedāļus pretī koncertiem un naktsmājām mīs muzikālā ceļojuma Velomūzika dalībnieki. Šogad ceļojums sāksies Vidzemes dienvidos Pļaviņu pusē un finišēs Latvijas ziemeļu pierobežā.
Šī gada Velomūzikas vakaru akustiskie koncerti būs pieejami plašākai publikai šādās satikšanās vietās:
25. jūnijā “Ozoliņos”, Sāvienā
26. jūnijā Degumnieku tautas namā
27. jūnijā atpūtas vietā “Rubeņi”, Stāķos
28. jūnijā “Ķelmēnos”, Gaujasrēveļos
29. jūnijā “Kalna Gaviešos”, Pērkoņos
30. jūnijā “Zilākalna stacijā”
1. jūlijā Valdemāra ielā 8, Rūjienā
Koncertu sākums plānots ap pulksten 20.00. Ieeja koncertos ir bez maksas.
Šīs vasaras muzikālajā piedzīvojumā Velomūzikas idejas autoram un organizētājam Kārlim Kazākam pievienosies jau vairākos muzikālajos velobraucienos iepazītie grupas „Stūrī zēvele” basģitāriste Maija Ušča, aktrise Karīna Tatarinova, aktieris Kaspars Zvīgulis, mūziķe Anete Kalniņa kā arī citi iepriekš satikti un vēl neiepazīti ceļabiedri.
„Tas bija liels pārsteigums, cik ļoti plaša bija cilvēku atsaucība mūsu sociālajos medijos izskanējušajam aicinājumam piedāvāt naktsmājas apmaiņā pret mūziku. Un tas nemaz nebija viegls uzdevums izvēlēties tos dažus pieturas punktus no teju simts piedāvājumiem”, stāsta Kārlis Kazāks, turpinot „taču tas pavēra lielas iespējas veidot maršrutu pa ceļiem un uz vietām, kur Velomūzika savos piecpadsmit braucienos vēl nav bijusi. Mēs sakām milzīgu paldies visiem, kuri bija gatavi mūs uzņemt! Šobrīd, skatoties uz izveidoto šīs vasaras maršrutu, ar prieku redzu kartē tādas naktsmāju vietas kā Sāvienu, Degumniekus vai Pērkoņus. Mēs jau nevaram sagaidīt startu, lai atkal piedzīvotu Latvijas vasaru un satikšanos ar cilvēkiem un dziesmām.”
Šis vasaras maršruts vedīs caur tādām apdzīvotām vietām kā Ūsiņi, Ķūģi Antūži, Aburti, Mētriena, Ķimstnieki, Barkava, Lubāna, Līgo, Pauri, Tirza, Dārtiņa, Ranka, Jēci, Zosēni, Kaive, Skujene, Rāmuļi, Vaidava, Liepas, Dūre un daudzām citām.
Koncertos muzikālā apvienība muzicē tikai ar līdzi vestajiem akustiskajiem instrumentiem: ģitāru, mandolīnu, ukuleli, basa ukuleli, melodionu un dažādiem ritma instrumentiem.
Velomūzika noritēs jau piecpadsmito vasaru un pirmo deviņu gadu laikā pieredzētais ir apkopots Kārļa Kazāka grāmatā „Sākums mūs atrod pats”. Kopumā Velomūzika pa Latvijas ceļiem un taciņām ir noripinājusi jau mazliet vairāk nekā 7000 kilometru un sniegusi aptuveni 130 koncertus.