Kulberga valdība plānus kals aiz slēgtām durvīm - tikmēr sabiedrību mulsina premjera darba laika uzskaite
Jaunais Ministru prezidents Andris Kulbergs katram nozares ministram ir uzdevis formulēt trīs konkrētus uzdevumus, kas jāpaveic tuvākajā laikā. Savus plānus ministri jau piektdien prezentēs darba sapulcē aiz slēgtām durvīm, raisot jautājumus par procesa atklātību. Vienlaikus sabiedrības neizpratni raisījusi arī paša premjera savdabīgā darba laika uzskaite.
Kā portālam Jauns.lv skaidro Ministru prezidenta padomniece komunikācijas jautājumos Elīna Šverna, šāds formāts izvēlēts, lai darbs ritētu raitāk un valdība varētu efektīvi vienoties par prioritātēm daudzo risināmo jautājumu vidū. Lai kliedētu bažas par slepenību, tiek uzsvērts, ka tūlīt pēc sapulces ir paredzēta preses konference, kurā sabiedrība tiks informēta par valdības prioritāri veicamajiem darbiem.
Neizpratne par premjera "septiņām darbadienām"
Līdzās intrigai par gaidāmo slēgto darba sapulci, plašas diskusijas un sabiedrības neizpratni izraisījis arī kāds šķietams matemātikas misēklis. Proti, 9. jūnijā premjers sociālajā tīklā "Facebook" publicēja videovēstījumu, atskaitoties par amatā "nostrādātajām septiņām dienām". Tā kā Kulbergs valdības vadītāja amatā tika apstiprināts jau 28. maijā, iedzīvotājiem radās loģisks jautājums: kā valsts pirmā amatpersona rēķina savu darba laiku un kur palikušas pārējās dienas?
Vienlaikus padomniece atzīst, ka kļūdas dēļ attiecīgais video "Facebook" platformā tika publicēts 9., nevis 8. jūnijā, kā bija sākotnēji iecerēts. Šajā sociālo tīklu formātā premjers atskaitās tikai par oficiālajām darbadienām. Padomniece uzsver, ka Ministru prezidents, neapšaubāmi, strādā arī brīvdienās un ārpus oficiālā darba laika, taču publiskajai komunikācijai izraudzīts kalendāro darbadienu formāts. Lai ērtāk un ātrāk uzzinātu par premjera ikdienas darba gaitām, Šverna aicina iedzīvotājus sekot līdzi Kulberga aktualitātēm arī viņa oficiālajā "Instagram" kontā.
Portāls Jauns.lv jau vēstījis, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc tam, kad demisionēja līdzšinējā premjere Siliņa jaunās valdības izveidi nolēma uzticēt "Apvienotā saraksta" (AS) deputātam Andrim Kulbergam. Savukārt 28. maijā Saeima apstiprināja Kulberga vadīto valdību. Par Kulberga valdību nobalsoja 66 deputāti, pret balsoja 25 deputāti. Pret Kulberga valdību balsoja deputāti no "Progresīvajiem", "Stabilitātes", un partijas "Latvija pirmajā vietā". Tāpat pret Kulberga valdību nobalsoja "Jaunās vienotības" deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Par Kulberga valdību nebalsoja Jānis Patmalnieks (JV), kā arī izjukušās "Stabilitātei" Saeimas frakcijas deputāti Igors Judins un Amils Saļimovs.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). AS pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatā - Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā - Edgars Tavars.
No JV valdībā amatus saglabājuši ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Melnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. NA vada Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministrijas. Par izglītības un zinātnes ministri kļuvusi Ilze Indriksone, iekšlietu ministrs būs Jānis Dombrava, kultūras ministrs - Nauris Puntulis, bet klimata un enerģētikas ministra amatā apstiprināts Jānis Vitenbergs. Savukārt no ZZS valdībā amatus saglabājuši ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatā apstiprināts Uldis Augulis. Amatu saglabājusi arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).