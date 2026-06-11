Ziemeļīrijas policija lieto ūdens lielgabalu jaunos protestos Belfāstā
Ziemeļīrijas policija trešdienas vakarā Belfāstā lietoja ūdens lielgabalu, lai izklīdinātu nelielas demonstrantu grupas, kas otro vakaru pēc kārtas protestēja pret imigrāciju pēc sudānieša pastrādāta uzbrukuma ar nazi šajā pilsētā.
Lielbritānijas varas iestādes vainoja galēji labējos aktīvistus par sašutuma uzkurināšanu sociālajos medijos pēc pirmdien notikušā brutālā uzbrukuma, kura videoieraksts šokējis valsti.
Policija pastiprināja savu klātbūtni Belfāstas ielās. Otrdienas protestu galvenajos karstajos punktos situācija trešdien bija mierīga, bet vienā rajonā desmitiem vīriešu iesaistījās konfrontācijā ar policiju, metot akmeņus un pudeles un iekurot ugunskurus ielas vidū.
"Pūļi ir sapulcējušies un priekšmeti tiek mesti uz policistiem, kuri tagad izmanto ūdens lielgabalu, mēģinot uzturēt sabiedrisko kārtību," teikts policijas paziņojumā.
Belfāstas centrs trešdienas pēcpusdienā pārsvarā bija tukšs. Restorāni, citi uzņēmumi un skolas bija slēgti un sabiedriskais transports nekursēja bailēs no otrdienas vakara nekārtību atjaunošanās.
Protesti no Ziemeļīrijas ir izplatījušies arī uz Skotijas pilsētu Glāzgovu, kur tika ievainoti divi policisti un trīs sabiedrības locekļi, kā arī tika veiktas trīs aizturēšanas. Saasinoties saspīlējumam, dievlūdzēji ieslēdzās Glazgovas lielākajā mošejā.
Belfāstā otrdienas vakarā demonstranti maskās aizdedzināja automašīnas un ēkas, liekot iedzīvotājiem atstāt savas mājas. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers nosodīja šīs ainas kā "šokējošas un pilnīgi nepieņemamas".
30 gadus vecais sudāniešu bēglis Hadi Alodids, kurš pirmdien uz ielas citam vīrietim ar nazi vairākas reizes iedūra galvā un kaklā, trešdienas rītā tika aizvests uz Belfāstas miertiesu, kas viņam izvirzīja apsūdzības slepkavības mēģinājumā un citos noziegumos. Viņš tika paturēts apcietinājumā līdz lietas izskatīšanai 8. jūlijā.
Sadurtā vīrieša Stīvena Ogilvi ģimene trešdien aicināja uz mieru un brīdināja neizmantot "briesmīgo traģēdiju", lai "sašķeltu tautu vai uzkurinātu naidīgumu".
Ģimene paziņoja, ka Ogilvi ir zaudējis vienu aci, bet viņa stāvoklis ir stabils.
"Mēs izjūtam riebumu par ainām, kas vakar izvērtās Ziemeļīrijā pēc notikušā," piebilda Ogilvi ģimene.
Trešdien sociālajos medijos izplatījās aicinājumi uz jauniem protestiem, un Ziemeļīrijas policijas priekšnieks Džons Baučers paziņoja, ka tiek plānots dislocēt ielās vēl 200 policistus.