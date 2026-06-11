Aicina pieteikties mazdārziņa nomai Talsu novadā
Ja esi izlēmis šajā vasarā pievērsties dārza darbiem vai vienkārši vairāk atpūsties svaigā gaisā, Talsu novada pašvaldība aicina pieteikties mazdārziņa nomai novada teritorijā.
Talsu novada pašvaldība piedāvā novada iedzīvotājiem iespēju nomāt pašvaldības zemi sakņu dārzu vajadzībām: Ģibuļu pagasta Pastendē, Lībagu pagasta Mundigciemā, Dižstendē un Birzmaļos, kā arī Sabiles pilsētā un Abavas pagastā, Priedēs, Stendē, Strazdes pagastā, Jaunpagastā, Valdemārpilī, Lubezerē, Lubes pagastā, Pūņās, Tiņģerē, Laucienē, Laidzē, Vandzenē, Dursupē, Rojā, Rudē, Kolkā un Dundagā. Talsu pilsētā nav pieejama pašvaldības zeme mazdārziņu nomas vajadzībām.
Iesnieguma forma atrodama: https://www.talsunovads.lv/lv/dokumentu-katalogs/iesniegums-mazdarzina-nomai
Iesniegumu var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu pasts@talsi.lv, vai klātienē Talsu novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, kā arī jebkurā pilsētas vai pagasta pārvaldē.