Saeima konceptuāli atbalsta ieceri noteikt, ka dzīvnieki nav lietas
Saeimas deputāti ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Civillikumā, kas paredz skaidri nostiprināt principu, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan īpaši aizsargājamas un just spējīgas būtnes.
Likumprojekts, ko izstrādājusi Saeimas Juridiskā komisija, paredz papildināt Civillikuma 841. pantu ar normu, nosakot, ka dzīvniekiem lietu tiesību noteikumi piemērojami tikai tiktāl, ciktāl tie savienojami ar dzīvnieku dabu vai to aizsardzībai paredzētajiem likumiem.
Vienlaikus grozījumi paredz precizēt regulējumu par atbildību par dzīvnieku nodarīto kaitējumu, tostarp aizstājot terminoloģiju un paplašinot normu tvērumu, lai skaidrāk aptvertu gan mantisko, gan nemantisko kaitējumu.
Kā norādīts likumprojekta anotācijā, izmaiņas rosinātas, ņemot vērā sabiedrībā arvien biežāk aktualizēto nepieciešamību skaidrāk nostiprināt dzīvnieka tiesisko statusu, kā arī iniciatīvas par dzīvnieku atzīšanu par dzīvām, jūtīgām būtnēm. Tāpat ņemta vērā prakse citās Eiropas valstīs, kur līdzīgs princips jau ir nostiprināts civiltiesībās.
Grozījumu mērķis ir stiprināt dzīvnieku aizsardzību un veicināt vienveidīgāku tiesību normu piemērošanu, vienlaikus saglabājot civiltiesisko attiecību sistēmu un dzīvnieku statusu kā civiltiesību objektam.
Likumprojekts vēl būs jāskata Saeimā otrajā un trešajā lasījumā.