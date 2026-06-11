Kravā gultas veļas vietā atklāj vairāk nekā pusmiljonu kontrabandas cigarešu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot aviokravu kontroles pasākumus, atklāja, ka deklarēto preču – gultas veļas – vietā kravā atrodas cigaretes. Kontroles rezultātā izņemti 500 200 kontrabandas cigarešu.
Kad Lidostas muitas kontroles punkta darbinieki un muitas kinologs ar dienesta suni pārbaudīja kādu no Apvienoto Arābu Emirātiem ievestu kravu, viņiem radās aizdomas par nedeklarētu preču pārvietošanu. Pavaddokumentos bija norādīts, ka 25 iepakojumos atrodas prece "gultas veļa” un to ir paredzēts nogādāt saņēmējam Lietuvā.
Veicot padziļināto kontroli, tika atvērti visi iepakojumi un tajos konstatētas cigaretes oriģinālos iepakojumos. Kontroles rezultātā izņemtas 300 200 cigaretes "M1 Super Slims Gold" un 200 000 cigaretes “M1 Super Slims Blue”, kopā 25 010 cigarešu paciņas.
Muitas kontroles laikā, konstatējot noziedzīga nodarījuma pazīmes, lietas materiāli tika nodoti Nodokļu un muitas policijai lēmuma pieņemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu. Par minēto faktu tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas par kontrabandu lielā apmērā.