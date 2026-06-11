Mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas ir obligāti jāizmeklē uz ĀCM
Mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Turpmāk laboratoriski uz ĀCM būs jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Valmieras novada Ipiķu pagastā, Jeru pagastā, Ķoņu pagastā, Mazsalacas pagastā, Ramatas pagastā, Rūjienā, Sēļu pagastā un Vilpulkas pagastā.
Savukārt uz ĀCM vairs nebūs obligāti jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Aizkraukles novada Klintaines pagastā un Kokneses pagastā, Bauskas novada Bauskā, Ceraukstes pagastā, Codes pagastā, Īslīces pagastā, Mežotnes pagastā, Rundāles pagastā un Viesturu pagastā, Jelgavas novada Cenu pagastā, Jaunsvirlaukas pagastā un Salgales pagastā, Jēkabpils novadā, Ķekavas novadā, Smiltenes novada Blomes pagastā, kā arī Valmieras novada Brenguļu pagastā, Kauguru pagastā, Kocēnu pagastā un Trikātas pagastā.
Tādējādi nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē 24 novadu un četru valstspilsētu teritorijās.
ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 393 mežacūkām 20 novadu 83 pagastos.
Savukārt kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 11 604 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018. gadā - 905, 2019. gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021. gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, 2024. gadā - 1433 mežacūkām, bet 2025. gadā - 1500 mežacūkām.
Šogad Latvijā reģistrēts arī viens ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē - ĀCM uzliesmojums konstatēts SIA "Vaiņodes bekons" cūku novietnē ar 22 262 mājas cūkām Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM Ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.