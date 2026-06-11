Idriss Elba izslēdz savu kandidatūru, jo "skatītāji nekad nepieņems tumšādainu Džeimsu Bondu"
Idriss Elba beidzot pielicis punktu gadiem ilgušajām spekulācijām, ka viņš varētu kļūtu par nākamo Džeimsa Bonda atveidotāju. Britu aktieris atzinis, ka patiesībā nekad nav bijis reāls pretendents uz slavenā aģenta 007 tēlu.
Jau gadiem ilgi Idrisa Elbas vārds tiek minēts iespējamo Džeimsa Bonda kandidātu skaitā, īpašu akcentu liekot uz to, ka viņš varētu kļūt par pirmo tumšādaino aģentu 007 episkās franšīzes vēsturē. Runas par šādu iespēju aizsākās 2008. gadā pēc tam, kad bijušais ASV prezidents Baraks Obama filmas “Mierinājuma kvants” (“Quantum of Solace”) pirmizrādes vakarā Itālijā paziņoja, ka pasaule ir gatava tumšādainam Bondam.
Tomēr 53 gadus vecais Elba uzsver, ka šīm runām nekad nav bijis reāla pamata. “Nekad neesmu bijis kandidāts. Tās bija tikai baumas," viņš norādīja intervijā žurnālam “GQ”.
Aktieris norādīja, ka vienmēr uzskatījis šo ideju par maz ticamu. “Džeimss Bonds tika radīts tieši tāds, kāds viņš ir, un tam ir savs iemesls. Protams, man bija glaimojoši, ka mani saistīja ar šo lomu. Taču jāskatās arī pragmatiski – ir valstis, kurās šāda izvēle netiktu pieņemta. Bonds ir populārs visā pasaulē, un ne visi skatītāji vēlētos redzēt šajā lomā tumšādainu vai afrikāņu izcelsmes aktieri. Dažās kultūrās tas vienkārši nebūtu pieņemami,” viņš sacīja.
Elba piebilda, ka nevēlētos, lai leģendārā filmu sērija censtos pielāgoties sabiedrībā aktuālajām tendencēm. “Bonda pasaule jau pati par sevi ir diezgan nereāla, tāpēc neliela deva realitātes nenāk par ļaunu. Taču nevajag censties to padarīt pārlieku ideoloģisku. Bonda filmu būtība ir ļaut skatītājiem izrauties no ikdienas. Nav jāmēģina izpatikt visām pasaules gaumēm – Bondam ir jāpaliek Bondam,” viņš uzsvēra.
Ainiņas no Idrisa Elbas dzīves
2018. gada pasaules seksīgākais vīrietis Idriss Elba dzīvē, filmās un uz sarkanā paklāja.
Šie paskaidrojumi izskanējuši mēnesi pēc tam, kad Idriss Elba jau bija paziņojis, ka nekad nav nopietni apsvērts šai lomai. Kad viņam jautāja par gadiem ilgajām spekulācijām, Elba atbildēja: “Manu vārdu vairs neviens neapspriež. Producenti meklē jaunāku aktieri. Es viņiem novēlu visu to labāko. Ar nepacietību gaidu rezultātu – domāju, ka tas būs lielisks,” viņš sacīja žurnālam “People”.
Aktieris atkārtoti uzsvēra, ka nekad nav bijis reālu pretendentu rindās, lai gan sabiedrībā valdīja pārliecība, ka tieši viņš varētu kļūt par pirmo tumšādaino Džeimsu Bondu.
Jau 2023. gadā Elba atzina, ka šāda uzmanība viņam bijusi liels pagodinājums, taču entuziasmu mazinājušas diskusijas par rasi, kas izvērtās ap šo tēmu. “Mēs visi saprotam, ka Džeimsa Bonda loma ir viena no iekārojamākajām kino pasaulē. Tas ir gandrīz tas pats, kas saņemt titulu ‘Pasaulē seksīgākais vīrietis’. Kad mani sāka saistīt ar iespējamo Bondu, tas bija kā apliecinājums, ka esi sasniedzis karjeras virsotni. Milzīgs kompliments, jo cilvēki gandrīz visā pasaulē ar prieku uzvēra domu, ka mani varētu redzēt šajā lomā. Protams, bija arī izņēmumi, par kuriem labāk nerunāsim,” viņš sacīja.
Ne visi reaģēja pozitīvi. Dažu cilvēku attieksme bija “atbaidoša”. Sarunas vairs nebija par aktierspēli vai piemērotību lomai – par galveno diskusiju tēmu kļuva aktiera ādas krāsa. “Tie, kuri neatbalstīja šo ideju, visu novirzīja nepareizā gultnē — runa vairs nebija par lomu, bet par rasi. Tas kļuva absurdi, un visvairāk to izjutu tieši es,” atzina Elba.
Daniels Kreigs aģenta Džeimsa Bonda lomā
Daniels Kreigs aģenta Džeimsa Bonda lomā.
Daniels Kreigs no Bonda filmu franšīzes aizgāja pirms pieciem gadiem pēc tam, kad bija nospēlējis leģendāro spiegu savā piektajā filmā “Nav laiks mirt” (“No Time To Die”). Kopš tā laika nemitīgi izskan minējumi par to, kurš kļūs par nākamo aģentu 007. Biežāk minēto kandidātu skaitā ir Kalums Tērners, Džeks Loudens, Džeikobs Elordi un Ārons Teilors-Džonsons.
Kompānija “Amazon MGM Studios”, kuras paspārnē taps jaunā Bonda filma, izplatījusi paziņojumu: “Nākamā Džeimsa Bonda meklējumi ir sākušies. Lai gan aktieru atlases laikā neplānojam komentēt konkrētas detaļas, mēs ar prieku sniegsim jaunas ziņas 007 faniem, tiklīdz būs pienācis īstais brīdis.”