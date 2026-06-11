Kozlovskis: biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms
Biļešu cenu kāpums reģionālajos pasažieru pārvadājumos līdz rudenim nav gaidāms, ceturtdien intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
"Līdz rudenim pilnīgi noteikti tas nenotiks," sacīja Kozlovskis, vienlaikus gan atzīmējot, ka vasaras beigās varētu būt zināms, kāds risinājums tiks atrasts.
Ministrs atzīmēja, ka ir uzdevis Autotransporta direkcijai (ATD) nākamnedēļ sniegt redzējumu, kā esošo situāciju pasažieru reģionālajos pārvadājumos var risināt.
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA) aicinājusi Kozlovski prioritāri risināt ieilgušās problēmas pārvadājumu nozarē.
Asociācija norādīja uz diviem steidzami risināmiem uzdevumiem, lai novērstu kritisko situāciju nozarē. Pirmais uzdevums ir nodrošināt ilgtermiņa līgumu indeksāciju atbilstoši šā brīža situācijai, tostarp ņemot vērā Tuvo Austrumu radītās krīzes dēļ izraisīto degvielas izmaksu kāpumu, kas rada papildu finansiālu slogu nozarei. Savukārt otrs uzdevums ir nodrošināt līgumiem atbilstošu valsts bāzes budžeta finansējumu pakalpojumu sniegšanai.
Asociācijā uzsvēra, ka, valstij neatrodot izmaksu pieauguma kompensēšanas mehānismus, ciestu iedzīvotāji, kuriem samazinātos sabiedriskā transporta pieejamība reģionos.
"Sabiedriskā transporta pieejamība reģionos nav jautājums, ko varētu atlikt nākamajam ministram pēc vēlēšanām. Iedzīvotājiem reģionos ir svarīgi nokļūt uz darbu, pie ārstiem, uz iestādēm un savās darīšanās, tāpēc nedrīkst pieļaut situācijas eskalāciju līdz tādam mērogam, ka tiem valsts pusē nepadarīto mājas darbu dēļ tiek atņemtas šādas iespējas," uzsver LPPA prezidents Ivo Ošenieks.
Asociācijā uzsver, ka esošā situācija prasa tūlītēju rīcību, jo prognozes par energoresursu cenu attīstību joprojām ir nelabvēlīgas. Tādējādi ir nepieciešams rast risinājumus neprognozējamo izmaksu kompensēšanai visā ilgtermiņa līgumu darbības periodā.