"Sadales tīkls" noliedz saistību starp elektrības pārrāvumiem un dronu apdraudējumu
Iespējama dronu apdraudējuma dēļ sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" elektroapgāde netiek atslēgta, norādīja "Sadales tīkla" pārstāve Ilze Dimante.
Viņa skaidroja, ka pēdējo nedēļu laikā fiksētajiem elektroapgādes pārtraukumiem Latvijā nav saistības ar bezpilota lidaparātu jeb dronu aktivitātēm Latvijas gaisa telpā.
19. maijā elektroapgādes traucējumi Latgalē un daļā Vidzemes bija saistīti ar AS "Augstsprieguma tīkls" 110 kilovoltu (kV) elektrolīnijas Cesvaine-Gulbene bojājumu. Savukārt pirmdien Rēzeknē tika konstatēts elektrotīkla bojājums sadales elektrotīkla vidējā sprieguma 10 kV kabeļu līnijā, radot elektroapgādes traucējumus ap 2100 klientiem. Elektroapgāde tika atjaunota aptuveni divu stundu laikā.
"Tā kā pēdējā laikā samērā bieži tiek izsludināts iespējamais gaisa apdraudējums, tad reizēm tas sakrīt ar laiku, kad elektrotīklā notiek kāds bojājums," norādīja "Sadales tīklā".
Elektroapgādes pārtraukumi var notikt vairāku iemeslu dēļ. Plānoti atslēgumi notiek, ja nepieciešams veikt darbus elektrotīklā, kuru laikā nepieciešams pārtraukt elektroapgādi, un par ko klienti tiek informēti iepriekš.
Neplānotus elektroapgādes pārtraukumus var izraisīt, piemēram, laikapstākļi (vēja lauzti koki), tehnoloģiski defekti elektrotīklā, trešo personu izraisīti bojājumi vai citi iemesli.
Visbeidzot elektroapgāde var tikt pārtraukta pēc atbildīgo dienestu pieprasījuma, piemēram, ēkas ugunsgrēka gadījumā. Iespējama dronu apdraudējuma dēļ "Sadales tīkls" elektroapgāde netiek atslēgta un elektrotīkls tiek monitorēts attālināti.
Tāpat ziņots, ka Rēzeknē pirmdien ap pusdienlaiku bija traucēta elektroapgāde aptuveni 2100 "Sadales tīkls" klientiem.