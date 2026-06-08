Pašvaldība atgādina: oficiālajās pludmalēs ar suņiem Rēzeknē nākt nedrīkst
Rēzeknes pašvaldība atgādina par noteikumiem, kas aizliedz oficiālajās peldvietās un bērnu rotaļu laukumos nākt ar suņiem. Par pārkāpumiem paredzēti sodi līdz 150 eiro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība atgādina, ka saistošo noteikumu Nr. 17 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes valstspilsētā” 5.7. apakšpunkts paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nepieļaut mājas dzīvnieku atrašanos:
- oficiālajās peldvietās vai cilvēku atpūtai un peldēšanai aprīkoto teritoriju robežās (Kovšu ezera pludmalēs Atbrīvošanas alejā 47B un Ezera ielā 9B, Rēzeknes upes atpūtas vietās Krasta ielā pie Dzirnavu ielas un pie Mediķu ielas);
- bērnu atpūtas un rotaļu laukumos (ne tuvāk par 5 metriem no rotaļu laukumos izvietotajām iekārtām).
Par šo prasību neievērošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām (līdz 150 eiro). Ja peldvieta nav noteikta kā oficiāla vai speciāli aprīkota cilvēku atpūtai, dzīvnieku īpašniekiem ir svarīgi atcerēties, ka jārespektē citu cilvēku vēlme mierīgi atpūsties. Savu mīluli jāuzrauga un nepieciešamības gadījumā jātur pavadā, pēc dzīvnieka obligāti jāsavāc ekskrementi.
Ja konstatēti pārkāpumi un situāciju nav iespējams atrisināt mierīgā ceļā, aicinām informēt Rēzeknes valstspilsētas Pašvaldības policiju (25770110) vai Valsts policiju (110).