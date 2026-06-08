Vai vecāki zina, kas notiek ar bērniem skolā apdraudējuma gadījumā? Organizācija ceļ trauksmi
Vairums vecāku nav pietiekami vai pat vispār informēti par sava bērna skolas vai bērnudārza rīcības plānu dažādu apdraudējumu gadījumā, uzskata Latvijas Vecāku organizācija.
Organizācija tīmekļvietnē publicējusi tās veiktās interneta aptaujas rezultātus un secinājusi, ka vairumam vecāku trūkst informācijas par sava bērna izglītības iestādes rīcības plānu dažādu apdraudējumu gadījumā.
Problēmas novērotas saistībā ar pēdējo mēnešu incidentiem ar dronu ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Piemēram, organizācija norāda, ka daudzos gadījumos konstatēts, ka bērnu izglītības iestāde nav sniegusi nekādu papildu informāciju par iespējamiem riskiem vai rīcību apdraudējuma gadījumā.
Organizācijas rīcībā esošā informācija arī liecina, ka, neraugoties uz to, ka karš Ukrainā ilgst jau vairākus gadus, vecākiem joprojām neesot zināms, kā rīkoties apdraudējuma gadījumā. Vecāku satraukums saistīts ar pārliecības trūkumu par izglītības iestāžu darbinieku gatavību rīkoties krīzes situācijās. Daži vecāki uzskatot, ka pašiem darbiniekiem trūkst skaidru vadlīniju un ka viņiem nav nekādas pārliecības par personāla sagatavotību krīzēm.
Organizācija min arī atšķirīgu izglītības iestāžu rīcību apdraudējuma situācijās. Tās rīcībā esošie vecāku stāsti liecina, ka vienā skolā novadā esot tikai aizvilktas žalūzijas un mācības turpinājušās, savukārt kādā bērnudārzā audzinātāja esot paziņojusi, ka apdraudējums neesot īsts, un izvedusi bērnus ārā. Tajā pašā laikā citā skolā bērni aizvesti uz drošām telpām jeb patvertni skolā.
Latvijas Vecāku organizācijas ieskatā, nepieciešamas īsas, skaidras un saprotamas vadlīnijas ne tikai izglītības iestādēm un to darbiniekiem, bet arī vecākiem. Krīzes situācijās būtiska ir ne tikai dokumentu esamība, bet arī praktiska un saprotama komunikācija ar vecākiem, kā arī vienota izglītības iestāžu rīcība, uzsver organizācija.