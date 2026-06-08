Elektrības cenas Latvijā strauji kāpj: nedēļas laikā pieaugums par 42%
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 42% - līdz 97,55 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".
Lietuvā vidējā elektroenerģijas cena arī pieauga par 42% un bija 97,71 eiro par MWh, bet Igaunijā elektroenerģijas cena palielinājās divas reizes - līdz 77,70 eiro par MWh.
Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas Ziemeļvalstu reģionā un Baltijas valstīs pieauga. Cenu pieaugumu galvenokārt veicināja īpaši zemā vēja elektrostaciju izstrāde, kas "Nord Pool" reģionā bija viens no zemākajiem izstrādes līmeņiem nedēļas laikā šogad. Papildu ietekmi radīja arī saules elektrostaciju izstrādes samazinājums reģionā kopumā, savukārt Baltijas valstīs tās pieaugums nebija pietiekams, lai būtiski ierobežotu cenu kāpumu.
"Nord Pool" sistēmas cena palielinājās līdz 74,79 eiro par MWh, kas ir par 55% vairāk nekā nedēļu iepriekš.
Elektroenerģijas cenu atšķirības starp Baltijas valstīm noteica ierobežotā starpsavienojumu jauda. To ietekmēja līdz 26. jūnijam plānotie Igaunijas-Latvijas starpsavienojuma remontdarbi, kuru atlikušajā periodā pārvades jauda no Igaunijas uz Latviju būs samazināta par 22 megavatiem (MW). Cenu starpību papildus ietekmēja pārvades jaudas daļēja rezervēšana balansēšanas pakalpojumiem frekvences stabilitātes nodrošināšanai.
Vēja elektrostaciju izstrāde "Nord Pool" reģionā aizvadītajā nedēļā samazinājās par 24%, bet Baltijas valstīs tā samazinājās par 54%, nedēļas izstrādes apjomam noslīdot līdz otram zemākajam līmenim šogad. Savukārt saules elektrostaciju izstrāde "Nord Pool" reģionā samazinājās par 13%, toties Baltijā saules elektrostaciju izstrāde turpināja augt, salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu palielinoties par 4%. Tikmēr Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība aizvadītajā nedēļā saglabājās 53% līmenī.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 6642 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjomi - 7057 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 2% un bija 458 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī - 120 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 9% līdz 122 GWh. Lietuvā tika patērētas 216 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 2% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 18% un kopā tika saražotas 379 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 8% zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu - 105 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde samazinājās par 19% un tika saražotas 71 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 22% līdz 203 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 87%, Igaunijā - 58%, bet Lietuvā - 94%. Baltijas valstīs tika saražoti 83% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.