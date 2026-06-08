Kuldīgas novadā atjauno segumu, darbi ilgs līdz jūlija beigām
Valsts autoceļu tīklā šobrīd aktīvi būvdarbi notiek 21 vietējo autoceļu posmā, tostarp arī Kuldīgas novadā.
Valsts autoceļu tīklā visvairāk darbu šobrīd notiek uz valsts vietējiem autoceļiem – kopumā 21 posmā, tostarp arī Kuldīgas novadā. Būvdarbu posmos ir ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, kā arī satiksme tiek regulēta ar ceļazīmēm un luksoforiem.
Kuldīgas novadā atjauno segumu uz autoceļa Vilgāle–Snēpele (V1283) no Vilgāles līdz krustojamam ar autoceļu P112 (6,2–8,7 km) Posmā arī noņems lieko grunti, raks un tīrīs grāvjus, nomainīs caurtekas, kā arī reciklēs veco ceļa segumu.
Būvdarbu zonā ieviesti ātruma ierobežojumi un satiksmes organizācijas izmaiņas. Autovadītāji aicināti ievērot norādes un ieplānot papildu laiku ceļā. Darbi objektā paredzēti līdz jūlija beigām. Ceļa atjaunošanu veic SIA SC Grupa par līgumsummu 522 866, 79, būvuzraudzību veic SIA L4.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.