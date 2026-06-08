Nedēļas nogalē par nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadāšanu aizturētas četras personas
Nedēļas nogalē, 5. un 6. jūnijā, Ludzas novadā robežsargi sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un Valsts policijas amatpersonām par nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadāšanu aizturēja četras personas.
Piektdien, 5. jūnijā, pārbaudot no vietējā iedzīvotāja saņemto informāciju par aizdomīgām personām, robežsargi Lauderu pagastā pārbaudei mēģināja apturēja kādu Chrysler markas automašīnu, tomēr automašīnas vadītājs nereaģēja uz robežsargu likumīgo prasību apturēt transportlīdzekli. Robežsargi nekavējoties uzsāka pakaļdzīšanos, kuras rezultātā apturēja iepriekš minēto transportlīdzekli. Konstatēts, ka to vadīja Ukrainas pilsonis, bet automašīnas salonā atradās deviņas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Tāpat tās pašas dienas vakarā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Zaļesjes pagastā apturēja kādu Volvo markas automašīnu, kuru vadīja Lietuvas pilsonis. Pārbaudot automašīnu, tās salonā konstatētas trīs aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt sestdien, 6. jūnijā, Valsts policijas amatpersonas Lauderu pagastā pārbaudei apturēja kādu BMW markas automašīnu, kuru vadīja Polijas pilsonis, bet blakus sēdeklī atradās atbalstītājs – arī Polijas pilsonis. Pārbaudot automašīnu, tās salonā un bagāžas nodalījumā konstatētas četras aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātājiem un atbalstītāju uzsākti kriminālprocess pēc 285. panta 31 daļas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tās izdarītas pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
16 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas – Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu.
Tāpat valsts robežas drošības stiprināšanā nozīmīga loma ir vietējo iedzīvotāju modrībai un savlaicīgai informācijas sniegšanai par aizdomīgām aktivitātēm pierobežas teritorijās. Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri atbalsta robežsargus, ziņojot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem.
Gadījumos, kad iedzīvotāji konstatē personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas etniskajai un nacionālajai piederībai (ārējais izskats liecina, ka personas var būt trešo valstu pilsoņi), aicinām nekavējoties informēt Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonas, izmantojot Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112 (24 stundu režīmā) vai sazinoties ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes operatīvo dežurantu tālr. 65403777, mob. 22020361, e-pasts: dap.od@rs.gov.lv.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 64 kriminālprocesus (no kuriem 19 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 52 personām.