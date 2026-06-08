Robežsargi Augšdaugavas novadā atrod meteozondi ar tūkstošiem kontrabandas cigarešu
Foto: Valsts robežsardze
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Robežsargi Augšdaugavas novadā atrod meteozondi ar tūkstošiem kontrabandas cigarešu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts robežsargi Augšdaugavas novadā pārķēruši meteoroloģisko balonu ar 20 000 kontrabandas cigarešu, informēja Valsts robežsardzes pārstāve Jolanta Babiško.

Robežsargi Augšdaugavas novadā atrod meteozondi ar...

Sestdien, 6. jūnijā, pārbaudot operatīvo informāciju, robežsargi Vecsalienas pagastā konstatēja melnā polietilēna plēvē ietītu taisnstūrveida priekšmetu, kas bija piesiets pie meteoroloģiskā balona jeb meteozondes.

Foto: Valsts robežsardze
Foto: Valsts robežsardze

Apskatot iepakojumu, likumsargi tajā atrada 20 000 cigarešu "NZ Gold", kas bija marķētas ar Baltkrievijas akcīzes markām.

Foto: Valsts robežsardze
Foto: Valsts robežsardze

Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta pirmās daļas par kontrabandu ievērojamā apjomā.


 

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