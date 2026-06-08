Foto: Valsts robežsardze
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Šodien 13:57
Robežsargi Augšdaugavas novadā atrod meteozondi ar tūkstošiem kontrabandas cigarešu
Valsts robežsargi Augšdaugavas novadā pārķēruši meteoroloģisko balonu ar 20 000 kontrabandas cigarešu, informēja Valsts robežsardzes pārstāve Jolanta Babiško.
Sestdien, 6. jūnijā, pārbaudot operatīvo informāciju, robežsargi Vecsalienas pagastā konstatēja melnā polietilēna plēvē ietītu taisnstūrveida priekšmetu, kas bija piesiets pie meteoroloģiskā balona jeb meteozondes.
Foto: Valsts robežsardze
Apskatot iepakojumu, likumsargi tajā atrada 20 000 cigarešu "NZ Gold", kas bija marķētas ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Foto: Valsts robežsardze
Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta pirmās daļas par kontrabandu ievērojamā apjomā.