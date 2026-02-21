Iekšlietu ministrija rosina pastiprināt kriminālatbildību par noziegumiem ar gaisa baloniem un droniem
Iekšlietu ministrija (IeM) sagatavojusi grozījumus Krimināllikumā, kas paredz pastiprināt kriminālatbildību par noziegumiem, kas izdarīti, izmantojot gaisa balonus un dronus.
Likumprojekts paredz pastiprinātu kriminālatbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti, izmantojot aerostatu, bezpilota gaisa kuģi vai citu gaisa telpā pārvietojošos ierīci, kas nav paredzēta reģistrācijai civilās aviācijas sistēmā vai kuras izmantošana rada apdraudējumu gaisa satiksmes drošībai.
Tiesībaizsardzības iestādes arvien biežāk konstatē gadījumus, kad noziedzīgi nodarījumi, piemēram, kontrabanda, tiek izdarīti, pārvietojot preces, vielas vai citas vērtības, izmantojot aerostatu, bezpilota gaisa kuģi vai citu gaisa telpā pārvietojošos ierīci, kas nav paredzēta reģistrācijai civilās aviācijas sistēmā vai kuras izmantošana rada apdraudējumu gaisa satiksmes drošībai.
IeM rosina, piemēram, Krimināllikumā ieviest jaunu atbildību pastiprinošu apstākli, proti, papildināt normu, ka noziedzīgs nodarījums izdarīts, pārvietojot preces, vielas vai citas vērtības, izmantojot aerostatu, bezpilota gaisa kuģi vai citu gaisa telpā pārvietojošos ierīci, kas nav paredzēta reģistrācijai civilās aviācijas sistēmā vai kuras izmantošana rada apdraudējumu gaisa satiksmes drošībai.
Tāpat, ņemot vērā, ka kontrabanda arvien biežāk tiek veikta, izmantojot dronus un balonus IeM rosina papildināt pantu par kontrabandu papildināt ar jaunu kvalificējošo pazīmi, tādējādi pastiprinot kriminālatbildību. Tas pats attiektos arī uz narkotiku, sprāgstvielu, ieroču un munīcijas pārvietošanu pāri Latvijas robežai nelikumīgā veidā.
Jaunā kvalificējošā pazīme attiektos arī uz atbildību par alkohola nelikumīgu pārvietošanu un tamlīdzīgiem nodarījumiem.