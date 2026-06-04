Atrasta meitene, kas no Gulbenes ar autobusu devās Rīgas virzienā un pazuda bez vēsts
Foto: Lita Millere/LETA
Bezvēsts pazudusī Evelīna Laura Titāne ir atrasta.
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Atrasta meitene, kas no Gulbenes ar autobusu devās Rīgas virzienā un pazuda bez vēsts

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Jauns.lv

Valsts policija ziņo, ka bezvēsts pazudusī Evelīna Laura Titāne, kas dzimusi 2011. gadā, ir atrasta sveika un vesela.

Atrasta meitene, kas no Gulbenes ar autobusu devās...

Jau ziņots, ka jauniete šī gada 27. maijā ap pulksten 18.00 izgāja no savas dzīvesvietas Gulbenē un ar autobusu devās Rīgas virzienā. Līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nebija zināma. Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecināja, ka meitenei ir nosliece uz klaiņošanu.

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