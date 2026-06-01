Andis Zorge (foto: Valsts policija)
Šodien 16:57
Valsts policija meklē naktī Liepājā pazudušo Andi Zorgi
Valsts policijā saņemta informācija, ka šonakt, 1.jūnijā ap pulksten 03.00 Liepājā, Friča Brīvzemnieka ielā no dzīvesvietas izgājis Andis Zorge, dzimis 1981. gadā, un līdz šim viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 1,70 m, vidējas miesas uzbūves.
Ģērbies: melna, plāna sporta jaka, zilas džinsa bikses, melns ar baltu "N" burtu sporta apavi, melna cepure, tumšas saulesbrilles.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!