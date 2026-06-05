Siguldas novadā bērniem pieejamas bezmaksas veloapmācības
Šī gada vasarā Siguldas novada Pašvaldības policija pastiprināti uzrauga bērnu drošību ceļu satiksmē un citviet. Īpaša uzmanība pievērsta katra satiksmes dalībnieka individuālai atbildībai un tās ietekmei uz kopējo ceļu satiksmes drošību.
Pašvaldības policisti pievērš mazajiem velobraucējiem, skrituļdēļu un skūteru lietotājiem un skrituļslidotājiem. Lai šo transportlīdzekļu vadīšana būtu droša, policija aicina vilkt ķiveres, ceļu un elkoņu sargus un aktīvai atpūtai piemērotu apģērbu, kā arī nokārtot velosipēda vadītāja apliecību, informē Siguldas novada pašvaldībā.
Siguldas novada Pašvaldības policija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju nodrošina bezmaksas apmācības bērniem velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai, un šogad iespēju kļūt par pilntiesīgu satiksmes dalībnieku izmantojuši 364 bērni. Vasaras otrajā pusē un rudenī turpināsies jaunu grupu uzņemšana bezmaksas veloapmācībām.
Līdz pat 15. septembrim Gaujas pludmalē peldsezonā dežurēs Pašvaldības policijas darbinieki–glābēji, īpašu uzmanību pievēršot bērnu drošībai pie ūdens. Bērnu drošībai nepieciešamības gadījumā pie pašvaldības policijas darbiniekiem–glābējiem būs pieejamas speciāli bērniem paredzētas bezmaksas peldēšanas vestes.
Tajā pašā laikā arī autovadītāji aicināti atcerēties, ka vasaras brīvlaikā Siguldā un citviet novadā uz ielas atrodas vairāk bērnu. Policija regulāri atgādina autovadītājiem par atbilstošu braukšanas ātrumu un distanci no citiem satiksmes dalībniekiem.