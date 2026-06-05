Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot vairāk nekā septiņus miljonus pasažieru
Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot 7,1-7,2 miljonus pasažieru, piektdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa.
Viņa norādīja, ka liela ietekme uz apkalpoto pasažieru skaitu ir slēgtajiem Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, kā arī, ja līdz gada beigām netiks nodrošināti lidojumi no Rīgas uz Dubaiju un Telavivu, lidosta neiegūs apmēram 100 000 apkalpoto pasažieru.
Vienlaikus Odiņa uzsvēra, ka šobrīd lielākā ietekme uz apkalpoto pasažieru skaitu ir no aviācijas degvielas cenas kāpuma, kas liek lidsabiedrībām pārvērtēt lidojumu maršrutu. "Tas nozīmē, ka jaunas aviokompānijas Rīgas lidostā ienāk ļoti kūtri un ļoti maz," viņa sacīja, vienlaikus uzsverot, ka degvielas augstā cena ļoti ietekmēs situāciju arī ilgtermiņā.
Savukārt, runājot par degvielas pietiekamību, Rīgas lidostas vadītāja norādīja, ka, sākoties karam Tuvajos Austrumos, bija bažas, ka degviela varētu pietikt tikai sešām nedēļām, jo pa Hormuza šaurumu transportē apmēram 40% no Eiropā izmantotās aviācijas degvielas. Taču, aptaujājot degvielas piegādātājus, vēlāk tika secināts, ka degviela pietiks līdz vasaras sezonas beigām. "Tādējādi šobrīd situācija ir nedaudz stabilizējusies vai panika ir noplakusi, bet tajā pašā laikā, protams, mēs zinām, ka Hormuza šaurumā nav viss beidzies. Skatīsimies, kā situācija attīstīsies," teica Odiņa.
Tāpat viņa atzina, ka saistībā ar Latvijas nacionālās aviokompānijas finanšu problēmām Rīgas lidosta ir izstrādājusi vairākus rīcības scenārijus atkarībā no tā, kāda būs aviokompānijas rīcība attiecībā uz reisu nodrošināšanu.
""airBaltic" izdzīvošanas jautājums, protams, ir mums ļoti svarīgs, jo "airBaltic" ir 58% no mūsu tirgus daļas. Bez šaubām, tie mums ir arī lieli ieņēmumi - apmēram 40%, bet mums ir scenāriji, kā mēs izietu no šīs situācijas. Tas, protams, nebūtu uzreiz, tas prasītu kādu laiku, bet tas noteikti nebūtu kritiski lidostai ilgtermiņā," pauda Odiņa.
Rīgas lidostā šogad pirmajos četros mēnešos apkalpoti kopumā 1,997 miljoni pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Savukārt pagājušajā gadā Rīgas lidostā apkalpoja kopumā 7,111 miljonus pasažieru, kas ir 2024. gada līmenī, bet salīdzinājumā ar pirmspandēmijas laiku jeb 2019. gadu Rīgas lidostā apkalpoto pasažieru skaits pērn bija par 9% mazāks.
Lidostā pagājušajā gadā apkalpoti kopumā 63 155 lidojumi, kas arī ir 2024. gada līmenī, bet apkalpoto aviācijas kravu apmērs pieaudzis par 7% - līdz 20 147 tonnām.
Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.