Darja Semeņistaja cīnīsies par pusfināla sasniegšanu.
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Šodien 09:29
Darja Semeņistaja sasniedz "WTA 125" turnīra Horvātijā ceturtdaļfinālu
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja ceturtdien Horvātijā nodrošināja vietu Makarskas "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļfinālā.
Semeņistaja, kura pasaules rangā ieņem 110. vietu un ir izsēta ar piekto numuru, otrajā kārtā ar 6-4, 6-4 uzvarēja 19 gadus veco amerikānieti Akašu Urhobo (WTA 185.). Par uzvaru astotdaļfinālā Latvijas tenisiste nopelnīja 27 pasaules ranga punktus.
Cīņā par iekļūšanu pusfinālā Semeņistaja piektdien stāsies pretī spānietei Andreai Lasaro Garsijai (WTA 140.). Pirmajā kārtā latviete ar 6-3, 5-7, 7-6 (7:5) pieveica horvātieti Tenu Lukasu (WTA 448.).
Jau ziņots, ka otrdien Semeņistaja pārī ar šveicieti Naimu Karamoko cieta zaudējumu dubultspēļu pirmajā kārtā, nopelnot vienu pasaules dubultspēļu ranga punktu. Turnīrs Makaraskā māla seguma kortos beigsies svētdien.