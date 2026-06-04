Pēc kautiņa svētkos Jūrmalā domes priekšsēdētājs uzdod izvērtēt notikušo un domāt par sabiedrības drošību turpmāk
Pēc aizvadītās nedēļas nogales kautiņa Kūrorta svētkos Jūrmalā pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lediņš (LZP) uzdevis atbildīgajiem speciālistiem izvērtēt notikušo un domāt par sabiedrības drošību turpmākajās aktivitātēs, ceturtdien pēc opozīcijas iniciatīvas sasauktajā domes ārkārtas sēdē informēja pilsētas mērs.
Saskaņā ar opozīcijas sagatavotajiem dokumentiem sēdē bija plānots uzklausīt Pašvaldības policiju par Kūrorta svētkos notikušo kautiņu un situāciju pilsētā ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu. Taču ne policijas priekšnieks Uldis Bēniņš, ne kāds cits policijas pārstāvis sēdē nepiedalījās. Lediņš skaidroja, ka Bēniņš uz sēdi netika aicināts, jo pieprasījumā par domes sēdes sasaukšanu nebija minēts, ka nepieciešams līdzziņotājs.
Ņemot vērā, ka ziņotājs sēdē bija pieteikts deputāts Jānis Asars (NA), liela sēdes daļa aizvadīta, citiem deputātiem uzdodot jautājumus viņam, tāpēc uz virkni jautājumu par drošību pilsētā atbilde pēc būtības netika sniegta. Uz tiem pēc būtības nevarēja atbildēt arī Drošības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Stulpiņš (ZZS).
Viens no sēdei sagatavotajiem lēmumprojektiem paredzēja uzdot Pašvaldības policijai līdz 1. jūlijam sagatavot un iesniegt domei izvērtējumu par patrulēšanas intensitāti Jomas ielas un Majoru centra teritorijā, videonovērošanas sistēmu pārklājumu un efektivitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem sabiedriskās drošības stiprināšanai.
Savukārt otrs lēmumprojekts paredzēja uzdot pašvaldības administrācijai sadarbībā ar policiju līdz 1. jūlijam izstrādāt un iesniegt domei priekšlikumus par papildu drošības pasākumiem Jomas ielā un citās paaugstināta apmeklējuma teritorijās, videonovērošanas sistēmu attīstību un sadarbības stiprināšanu ar Valsts policiju (VP). Nepieciešams informēt arī par vajadzīgo finansējumu drošības pasākumu īstenošanai.
Abi lēmumprojekti domē noraidīti, koalīcijai balsojumā atturoties. Lediņš uzsvēra, ka datus par videonovērošanas kameru pilsētā atklāt nevar. Vienlaikus viņš informēja, ka jau pirmdien ir izvedis rīkojumu, uzdodot atbildīgajiem darbiniekiem, tostarp policijai, izvērtēt notikušos svētkus, kā arī izvērtēt iespēju uzlabot drošības pasākumus.
Jau ziņots, ka Jūrmalas domes opozīcijas deputāti rosināja sasaukt ārkārtas sēdi, lai izvērtētu sabiedrisko drošību pilsētā pēc Kūrorta svētkos notikušā masveida kautiņa Jomas ielā, par kuru VP sākusi kriminālprocesu.
Maija pēdējā nedēļas nogalē Jūrmalā cietušais vīrietis ir izrakstīts no slimnīcas, savukārt policijas sāktā pārbaude pārkvalificēta pēc cita panta, līdz ar to uzbrucējam draud maigāka atbildība.
VP sākotnēji paziņoja, ka viena persona tikusi aizturēta un sākts kriminālprocess par smagu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu.
Kautiņā cietušais, 1998. gadā dzimušais vīrietis bija nogādāts Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, kur mediķi neesot konstatējuši smagus miesas bojājumus un cietušais izrakstīts no medicīnas iestādes.
Kriminālprocess līdz ar to ticis pārkvalificēts par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Aizturētais jaunietis dzimis 2006. gadā.
Krimināllikums par smaga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt par huligānismu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Jūrmalas pašvaldības policijā apgalvoja, ka pasākuma uzraudzībai tika iesaistīti "visi pašvaldības policijas pieejamie cilvēkresursi". Policija konstatējusi vairākus pārkāpumus, kas saistīti ar alkohola lietošanu sabiedriskā vietā. Savukārt komentējot konkrēto kautiņu, pašvaldības policijā pauda, ka "notikumi ar noziedzīga nodarījuma pazīmēm ir VP kompetencē".