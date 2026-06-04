Vairākos valsts vietējo autoceļu posmos atjauno segumu.
Sabiedrība
Šodien 12:48
Vairākos valsts vietējo autoceļu posmos atjauno segumu
Valsts autoceļu tīklā visvairāk darbu šobrīd notiek uz valsts vietējiem autoceļiem – kopumā 21 posmā. Būvdarbu posmos ir ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, kā arī satiksme tiek regulēta ar ceļazīmēm un luksoforiem. Aicina autovadītājus ieplānot papildu laiku ceļā un sekot līdzi norādēm.
Asfaltbetona segumu atjauno:
- Dobeles novadā autoceļam Dobele–Īle–Auce (V1128) divos posmos vairāk nekā 12 km garumā (9,01–18,54 km un 20,67–23,54 km). Darba ietvaros arī izbūvēs divas jaunas autobusa platformas, uzstādīs ceļazīmes, kā arī atjaunos horizontālos apzīmējumus. Darbus par kopējo līgumsummu 192 990,9 eiro (ar PVN) veic SIA SC Grupa, būvuzraudzību nodrošina – PA BPU&IngWay. Darbus paredzēts pabeigt līdz jūnija beigām.
- Tukuma novadā uz autoceļa Dobele–Lestene–Tukums (V1101) no Lestenes līdz krustojumam ar Liepājas šoseju (A9) (11,27–21,73 km). Darbu ietvaros tīra grāvjus, noņem apaugumu, izbūvē jaunas autobusa platformas, uzstāda ceļazīmes un atjauno horizontālos apzīmējumus. Darbus veic AS LAU Infra Grupa par līgumsummu 236 373,38 eiro (ar PVN), būvuzraudzība – PA BPU&IngWay. Darbi objektā paredzēti līdz jūlija vidum.
- Dienvidkurzemes novadā uz autoceļa Bārta–Kalēti–Gramzda (V1218) no Elkupītes līdz Kalētiem (2,75–11,16km). Objekā tīra grāvjus, izzāģē krūmus un kokus, noņem apaugumu un izbūvē caurtekas. Darbus veic SIA CTB par līgumsummu 1 544 073,26 eiro (ar PVN), būvuzraudzību nodrošina ACM PROJEKTS. Darbus plānots pabeigts augustā.
- Kuldīgas novadā atjauno segumu uz autoceļa Vilgāle–Snēpele (V1283) no Vilgāles līdz krustojamam ar autoceļu P112 (6,2–8,7 km) Posmā arī noņems lieko grunti, raks un tīrīs grāvjus, nomainīs caurtekas, kā arī reciklēs veco ceļa segumu. Darbus veic SIA SC Grupa par līgumsummu 522 866, 79, būvuzraudzību veic SIA L4. Darbi objektā paredzēti līdz jūlija beigām.
- Valmieras novadā Ēvelē autoceļam Strenči–Jercēni–Ēvele–Ķemere (V238) (10,45–12,81 km). Darbus par līgumsummu 174 625,42 eiro (ar PVN) veic PA VIA un LAU, būvuzraudzību nodrošina – AS Ceļuprojekts. Posmā zāģēs kokus un krūmus, tīrīs grāvjus, noņems apaugumu, atjaunos caurtekas atjaunošanu un pieturvietu platformas, kā arī remontēs iesēdumus ceļa segumā. Segumu atjaunos atsevišķās vietās, bet virsmas apstrādi veiks visā posmā. Darbi tiks pabeigti jūlija sākumā.
- Divos posmos autoceļam Krāslava–Izvalta–Šķeltova–Aglona (V636) no Ludvikovas līdz Krāslavai (1,14–5,66 km) un no Aglonas līdz Skujām (26,83–30,25 km). Projekta ietvaros noņems uzaugumu, izzāģēs krūmus un kokus, atjaunos autobusu pieturas, ceļazīmes un veiks virsmas apstrādi. Darbus veic AS LAU Infra Grupa, būvuzraudzību – PA BPU&IngWay. Līgumsumma – 187 232,13 eiro (ar PVN). Darbus iecerēts pabeigt jūlijā.
Savukārt vienkārtas virsmas apstrādi veic:
- Krāslavas novadā autoceļam Piedruja–Indra–Robežnieki–Nauļāni–Asūne (V628) no Rusakovas līdz Vaivodiem (4,98–8,69 km). Posmā arī cirtīs krūmus, tīrīs grāvjus un labos iesēdumus ceļa segumā. Darbus veic AS LAU Infra Grupa, būvuzraudzību – Teede insenerid osauhing. Līgumsumma – 117 737,56 eiro (ar PVN). Darbus iecerēts pabeigt jūlijā.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.