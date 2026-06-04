Saeima atbalsta Āboliņa atbrīvošanu no NEPLP locekļa amata
Saeimas deputāti šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata.
Āboliņš nolēmis nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās Kultūras ministrijas (KM) parlamentāro sekretāru. Parlamentārais sekretārs Latvijā ir otra augstākā politiskā amatpersona ministrijā aiz ministra, kuras uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām.
Āboliņš NEPLP pavadījis teju desmit gadus. "NEPLP manā vadībā ir aizliegusi visu Krievijas TV kanālu retranslāciju Latvijā, izbeigusi PBK un "Radio PIK" darbību, kā arī stingri stāvējusi par Latvijas informatīvās telpas drošību," sevi paslavēja Āboliņš.
Viņš uzsvēra, ka šajā laikā Nacionālajā drošības koncepcijā ir iekļauts punkts, ka saturam sabiedriskajos medijos ir jābūt tikai latviešu vai Eiropas Savienības valodās, un uzvarēta lieta Satversmes tiesā, pierādot, ka sabiedriskajam medijam nevar būt pienākuma veidot saturu krievu valodā.
"Taču ir jāiet uz priekšu, un arī jaunajā statusā mans galvenais mērķis būs darīt visu, lai stiprinātu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem," pauda Āboliņš.
NEPLP priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druviete atzina, ka pagaidām Āboliņu aizstāj viņa, bet nākamo vadītāju NEPLP locekļiem ir tiesības izraudzīties no sava vidus. Tas tikšot darīts vēl pirms padome strādās atkal piecu cilvēku sastāvā.
Druviete arī atzīmēja, ka lēmums par konkursa izsludināšanu uz piektā NEPLP locekļa amatu ir jāpieņem Saeimai, un viņi arī varēs lemt, vai šo konkursu sludināt atsevišķi vai arī kopā ar vēl triju padomes locekļu amata konkursiem. Četriem no pašreizējiem padomes locekļiem, tai skaitā Druvietei un Āboliņam, kā arī Ilvai Milzarājai un Andim Plakanam, pilnvaru termiņš beidzas nākamā gada janvārī. Druviete un Āboliņš bijuši padomē jau divus termiņus pēc kārtas, tādēļ uz trešo termiņu viņi vairs nevarētu pretendēt, apliecināja Druviete.
Āboliņš NEPLP vadītājs ir kopš 2019. gada, pirms tam viņš ieņēma NEPLP vadītāja vietnieka amatu.