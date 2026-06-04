Latvijas slēpošanas līdere Patrīcija Eiduka turpinās sadarbību ar Itālijas izlasi
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka arī nākamajā sezonā turpinās trenēties vācu speciālista Markusa Krāmera vadībā un kopā ar Itālijas sieviešu izlasi, informē sportistes komanda.
Eiduka pagājušajā sezonā ar labiem rezultātiem Pasaules kausa posmos atgriezās sacensību apritē pēc pārtrenēšanās perioda. Olimpiskajās spēlēs latviete divreiz finišēja labāko divdesmitniekā un ar 11. vietu 50 kilometru distancē sasniedza Latvijas augstāko vietu nozīmīgākajā sporta notikumā distanču slēpošanā.
"Kopumā esmu apmierināta ar sezonu. Svarīgākais, kas izdevās, ir tas, ka sasniedzu pīķa formu tieši uz olimpiskajām spēlēm. Par to ir arī vislielākais gandarījums," atklāj Eiduka. Kā stāsta sportiste, sezonas beigās viņa vēl jutusies diezgan labi, taču, startējot Oslo 50 kilometru distancē neilgi pēc olimpiskajām spēlēm, nogurums licis par sevi manīt. "Uzskatu, ka treniņprocess pagājušajā sezonā ir izdevies, jo sākums bija tāds, ka nevarēja vispār zināt, kas tur varētu sanākt un kas nē," pauž Eiduka.
Nākamajā sezonā viņai ir plāns turpināt sadarbību Krāmeru un Itālijas izlasi. "Tieši vasaras darbs un arī slēpju serviss būs no viņu puses. Aizvadīšu vairākas treniņnometnes dažādās vietās kopā ar Itālijas izlasi," atklāj Eiduka.