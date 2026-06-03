Par iespējamā apdraudējuma noslēgšanos Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums.
Sabiedrība
Šodien 10:53
NBS: nav gūts apstiprinājums, ka Alūksnes novadā uztvertais objekts bija drons
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) norāda, ka nav gūts apstiprinājums tam, ka 3. jūnijā Alūksnes novadā uztvertais objekts bija drons.
"Aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji neguva apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvertais objekts būtu bezpilota lidaparāts," medijiem norādīja NBS.
Jau ziņots, ka Reaģējot uz iespējamiem dronu draudiem Alūksnes novadā, trešdien plkst. 5.00 tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Latvijas Nacionālie bruņotie (NBS) spēki aicināja sekot līdzi aktuālajai informācijai un norādīja, ka papildu rīcība no iedzīvotājiem uz doto brīdi nebija nepieciešama. Bet nedaudz vēlāk, plkst. 6.20 NBS ziņoja, ka iespējamais apdraudējums Alūksnes novadā ir noslēdzies.