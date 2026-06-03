Hita seriāla “Off Campus” zvaigzne Mika Abdalla izšķīrusies no līgavaiņa - internetā uzpeld skandalozs podkāsta fragments
Dažas dienas pēc tam, kad tika apstiprināta populārā seriāla “Off Campus” otrā sezona, galvenās lomas atveidotāja Mika Abdalla, kā ziņots, pārtraukusi saderināšanos.
Saskaņā ar paziņojumu, aktrise un aktieris Džeiks Šorts ir izbeiguši saderināšanos.
“Ņemot vērā neseno interesi par Mikas privāto dzīvi, būtu nepareizi to nekomentēt — viņa un Džeiks vairs nav kopā,” izdevumam “Us Weekly” apstiprināja Abdallas pārstāvis. “Viņi turpina viens otru atbalstīt un paliek draudzīgās attiecībās, kā arī lūdz ievērot viņu privātumu un izturēties ar cieņu.”
Zīmīgi, ka dažas stundas pēc ziņām par “Off Campus” zvaigznes šķiršanos fani apsprieduši arī vecu podkāsta fragmentu, kas tagad internetā nonācis pastiprinātas uzmanības centrā.
Pēc paziņojuma fani sāka izplatīt fragmentu no 2024. gada podkāsta “The Sit and Chat” epizodes. Podkāstu vada Šorts un viņa bijušais Disney Channel kolēģis Bredlijs Stīvens Perijs.
Epizodē ar nosaukumu “Couples Therapy” Perijs jautāja Šortam, kā viņš raksturotu Abdallu. “Man ir divi vārdi,” Šorts smaidot atbildēja. “Es teiktu: Kāda k***.’”
Šis komentārs, šķiet, pārsteidza gan Periju, gan viņa tagadējo sievu Natašu Buri Periju. Perijs neveikli reaģēja: “Ak mans Dievs.”
Abdalla ātri apstrīdēja šo piezīmi, norādot uz Buri Periju un sakot Šortam: “Tātad viņa ir labākais cilvēks, ko Perijs pazīst, labākais cilvēks, ko viņš jebkad saticis, bet es esmu kaut kāda k***?”
Vēlāk Šorts mēģināja mazināt neveiklību, jokojot, ka viņi “te ir pilnībā pieslēgušies”, un saruna turpinājās tālāk.
Fani pievērsuši uzmanību arī vēl vienai apmaiņai tajā pašā epizodē. Abdalla sacīja, ka viņai ir auksti, un lūdza aizņemties Šorta kreklu. Viņš atteica, un Bure Perija iejaucās, sakot: “Džeik, iedod viņai kreklu.” Tā vietā Šorts ierosināja samazināt kondicionieri.
Abdalla un Šorts pirmo reizi satikās, filmējoties 2021. gada romantiskajā komēdijā “Sex Appeal”. Viņu draudzība vēlāk pārauga attiecībās, un četrus gadus pēc iepazīšanās pāris “Instagram” paziņoja par saderināšanos.
Lai gan šī ziņa satraukusi “Off Campus” fanus, aktrise pašlaik filmējas populārās ekranizācijas otrajā sezonā. Gaidāmā sezona, kas balstīta Ellas Kenedijas romānā “The Score”, uzmanības centrā izvirzīs Allijas un Dīna romantiskās attiecības. Dīnu atveido Stīvens Kalins.