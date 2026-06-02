"Runā krieviski, pid**! Tinies *****, citādi dabūsi!": atcelts cietumsods vienam no vīriešiem, kuri Majoru pludmalē krieviski lamāja policistu, glābējus un draudēja viņus piekaut
Vidzemes apgabaltiesa atcēlusi cietumsodu vienam no vīriešiem, kurš apsūdzēts par huligānismu Majoru pludmalē un pretošanos varas pārstāvim.
Vidzemes apgabaltiesa skatīja apsūdzētā Artjoma Borisova apelācijas sūdzību par Rīgas rajona tiesas spriedumu, ar kuru viņam tika piespriests cietumsods. Apgabaltiesa nolēma atcelt cietumsodu un tā vietā piespriest Borisovam probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Spriedumu vēl var pārsūdzēt kasācijas kārtībā.
Iepriekš ziņots, ka lietā apsūdzēti Borisovs un Dmitrijs Naprijenko. Borisovam tiesa piesprieda septiņu mēnešu cietumsodu, bet Naprijenko tika sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem. Spriedums tika pārsūdzēts.
Apsūdzētie, ignorējot, ka tiešā notikuma tuvumā atrodas vairāki desmiti cilvēku, tai skaitā bērni, pauda neapmierinātību ar inspektora likumīgi veiktajām dienesta darbībām.
Traucējot pludmalē esošo cilvēku tiesības uz mierīgu atpūtu, apsūdzētie izrādīja acīmredzamu necieņu pret sabiedrību, bija teikts apsūdzībā. Viņi, klaji demonstrējot savu pārākumu, ar pieaugošu agresivitāti un īpašu cinismu lietoja necenzētus, cilvēka cieņu aizskarošus vārdus, kā arī pieprasīja inspektoram doties prom un piedraudēja pielietot pret viņu vardarbību.
Tāpat viens no apsūdzētajiem rupji un agresīvi norādīja inspektoram par nepieciešamību runāt krievu valodā, ciniski un nievājoši izsakoties par latviešu valodu, savukārt otrs apsūdzētais aicināja apkārtējos iesaistīties vardarbībā pret inspektoru.
Lai apturētu apsūdzēto vīriešu huligāniskās darbības, kā arī nodrošinātu inspektora fizisko drošību, divi citi Jūrmalas pašvaldības policijas inspektori - glābēji bija spiesti pārtraukt savus dienesta pienākumus drošības nodrošināšanā uz ūdens un doties uz konflikta vietu.
Apsūdzētie traucēja Jūrmalas pašvaldības policijas darbiniekiem pildīt savus dienesta pienākumus drošības nodrošināšanā gan pludmalē, gan uz ūdens cilvēku masveida atpūtas laikā.
Sociālajos medijos bija publicēts videoieraksts, kurā Jūrmalā krieviski runājoši atpūtnieki izaicināja un rupji lamāja Jūrmalas pašvaldības policistu, kā arī Jūrmalas glābšanas dienesta glābējus. Pret vienu no personām, kura nepakļāvās vairākkārtējām policijas darbinieku likumīgajām prasībām, tika pielietoti piespiedu līdzekļi.