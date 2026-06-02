Rīgā atklāts lielākais “Porsche” centrs Baltijā - jauna pieredze auto entuziastiem un klientiem
Rīgā durvis vēris līdz šim lielākais “Porsche” centrs Baltijā – “Porsche centrs Lidosta”, kas tapis atbilstoši globālajam “Destination Porsche” konceptam. Jaunais centrs ne tikai paplašina zīmola klātbūtni Latvijā, bet arī ievieš pilnīgi jaunu pieeju klientu pieredzei, apvienojot autosalonu, servisu, digitālos risinājumus un vietu “Porsche” kopienas satikšanās reizēm.
Ceturtdien, 28. maijā, “Porsche AG” sadarbībā ar “Porsche” Centrālās un Austrumeiropas reģiona pārstāvniecību un oficiālo zīmola pārstāvi Latvijā SIA “Baltijas Sporta Auto” atklāja jauno “Porsche centru Lidosta”, kas atrodas Kārļa Ulmaņa gatvē 96, netālu no lidostas “Rīga”.
Jaunais centrs ir jau 42. “Porsche” centrs Centrālās un Austrumeiropas reģionā (PCEE) un 17. centrs, kas izveidots saskaņā ar globālo “Destination Porsche” mazumtirdzniecības konceptu. Tas ir arī pirmais šāda veida centrs reģionā, kurā izmantoti jaunākie “Destination Porsche” interjera risinājumi un korporatīvās identitātes standarti.
Autosalons kļūst par pieredzes telpu
“Destination Porsche” koncepcija paredz būtisku pārmaiņu tradicionālā autosalona izpratnē. Tās mērķis ir radīt vidi, kuras centrā ir cilvēks, kopiena un mijiedarbība, nevis tikai automobiļu ekspozīcija. Koncepts apvieno klātienes un digitālo pieredzi, veidojot vidi, kur satiekas zīmola īpašnieki, entuziasti un interesenti.
Jaunajā centrā īpaša uzmanība pievērsta jaunākajiem “Porsche” modeļiem, elektromobilitātei, uzlādes risinājumiem, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī “Porsche Lifestyle” produktu klāstam. Centrs paredzēts arī kā pasākumu un tikšanās vieta zīmola cienītājiem.
Iedvesma no “Porsche” dizaina valodas
Jaunā centra arhitektūrā izmantoti elementi, kas raksturīgi pašiem “Porsche” automobiļiem. Ēkas fasāde veidota no tērauda un stikla, savukārt dizaina iedvesma gūta no automobiļu aizmugurējās LED gaismas joslas. Naktī centra redzamību nodrošina integrētais LED apgaismojums.
Divu stāvu ēkas kopējā platība sasniedz 2477,7 kvadrātmetrus. Interjera centrālais akcents ir tā dēvētā “Racing Line” ass, kas ved cauri dažādām tematiskajām zonām – jauno automobiļu ekspozīcijai, “E-Performance” risinājumiem, “Porsche Lifestyle” zonai un klasisko automobiļu sadaļai.
Centra teritorijā izveidota autostāvvieta 30–40 automobiļiem, kā arī uzlādes infrastruktūra ar četriem DC ātrās uzlādes punktiem un diviem AC uzlādes punktiem.
Jaunā “Porsche centrs Lidosta” interjers
Pilna spektra serviss un elektromobiļu remonts
Jaunajā centrā pieejama arī moderna servisa un apkopes zona, kas aprīkota atbilstoši “Porsche” globālajiem standartiem. Tajā ietilpst bremžu testēšanas stends, lāzera lukturu regulēšanas sistēmas, riepu balansēšanas iekārtas un cita specializēta tehnika.
Papildus izveidota atsevišķa elektrisko automobiļu remonta zona, virsbūvju remonta un krāsošanas iespējas, kā arī trīs manuālās mazgāšanas vietas ar “detailing” pakalpojumiem.
Latvija kļūst arvien nozīmīgāka “Porsche” tirgū
“Porsche” izaugsme Baltijā turpinās arī pārdošanas rādītājos. Baltijas valstis šobrīd veido 9% no visa Centrālās un Austrumeiropas reģiona pārdošanas apjoma, bet Latvija nodrošina 38% no Baltijas rezultāta. Vienlaikus elektroautomobiļu pārdošanas apjoms Latvijā pēdējo piecu gadu laikā ir gandrīz trīskāršojies.
Savukārt ikoniskā “911” modeļa pārdošanas apjoms Latvijā šā gada pirmajā ceturksnī pieaudzis par 36% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.
“Porsche” Latvijā oficiāli pārstāv SIA “Baltijas Sporta Auto” kopš 2000. gada, un vairāk nekā 25 gadu laikā uzņēmums izveidojis stabilu klientu bāzi un paplašinājis zīmola klātbūtni valstī.