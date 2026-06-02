Vasara Rīgas Centrāltirgū
Vasara beidzot ir ienākusi Rīgā, un to vislabāk var sajust, dodoties uz Rīgas Centrāltirgu.
FOTO: vasara Rīgas Centrāltirgū ir klāt! Cenu kari zemeņu stendos, ķirši un puķu stādu jūra. Ar kādiem tēriņiem jārēķinās?
Vasara beidzot ir ienākusi Rīgā, un to vislabāk var sajust nevis skatoties kalendārā, bet gan dodoties uz Rīgas Centrāltirgu, kur krāsu pārbagātība un svaigu ogu reibinošā smarža vilina pircējus.
Šobrīd neapstrīdama tirgus karaliene ir zemene. Tā kā pašmāju sezona vēl tikai ieskrienas, sārtās ogas no Latvijas laukiem maksā no 8 līdz pat 12 eiro par kilogramu. Tikmēr importēto ogu stendos valda pavisam cita aina. Grieķijas zemeņu cena vietām nokritusies līdz pat 2 eiro par kilogramu, bet smukākās, lielākās un rūpīgāk atlasītās ogas maksā no 2,20 līdz 3 eiro. Tiem, kuri meklē "zelta vidusceļu", tirgotāji piedāvā Polijas zemenes, kā arī vizuāli ļoti pievilcīgo šķirni "Āzija", kuru cena ir ap 5,50 eiro par kilogramu.
Melleņu kalni un ķiršu pārbagātība
Blakus stendos pircējus kārdina tumšzilas un milzīgas mellenes. Spānijā un Marokā audzēto ogu cenas ir visnotaļ draudzīgas un svārstās no 5 līdz 5,90 eiro par kilogramu. Savukārt saldo ķiršu mīļotājiem izvēle ir patiesi plaša. Lētākos Spānijas ķiršus var iegādāties jau par 2 eiro kilogramā, tomēr, ja kārojas brangākas, tumšākas un sulīgākas ogas, nāksies šķirties no 3,50 līdz 3,90 eiro. Tiem, kas vēlas nobaudīt Grieķijas saulē nobriedušus un īpaši kraukšķīgus ķiršus, jārēķinās ar aptuveni 5,80 eiro par kilogramu. Starp ogu kalniem var pamanīt arī sulīgus persikus, nektarīnus un koši dzeltenus un sarkanus tomātus, kas burtiski smaržo pēc vasaras.
Košums puķu dobēm un balkonu kastēm
Īsta paradīze šeit sagaida arī dārzkopjus un balkonu apzaļumotājus. Puķu un stādu stendos acis ņirb no ziedu jūras. Arī cenas ir visnotaļ pievilcīgas. Klasisko dārza vērtību cienītājiem tiek piedāvātas košas samtenes, kas maksā vien no 0,50 līdz 0,60 eiro par stādu.Lielu krāsu dažādību nodrošina pavasarīgās atraitnītes, kas bagātīgi piepilda letes. Krāšņām balkonu kastēm lieliski noderēs smalkās, baltās alises par 0,50 eiro. Tāpat pieejamas zili ziedošās lobēlijas, kuras maksā 0,70 eiro. Saules mīlošās un izteiksmīgās gazānijas nopērkamas par 1,50 eiro. Balkonu un lielo puķu podu karalienes – pelargonijas (ģerānijas) – iespējams iegādāties par aptuveni 3,50 eiro.
Garšaugi uz tavas palodzes
Tirgū padomāts arī par tiem, kuri vēlas savu virtuvi un ēdienkarti papildināt ar pašu audzētiem zaļumiem. Blakus tradicionālajiem garšaugiem plašā izvēlē pieejami dēsti podiņos. Pircējus gaida ārstniecības salvija, parastais timiāns, smaržīgais rozmarīns un selerijas. Savam mini dārziņam pircēji var iegādāties arī dažādu veidu baziliku. Tāpat piedāvājumā ir ražīgo dārza gurķu stādi. Eksotiskāku augu mīļotājiem tirgotāji sarūpējuši pat saldā kartupeļa jeb batātes stādus. To cena ir 5 eiro, un tas lieliski noderēs gan kā skaists krāšņumaugs, gan vēlākai ražas novākšanai.