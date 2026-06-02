Valsts policijas foto
Šodien 14:41
Meitene no Gulbenes ar autobusu devās Rīgas virzienā - pazudusi Evelīna Laura Titāne
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo Evelīnu Lauru Titāni, dzimušu 2011. gadā.
Šā gada 27. maijā ap pulksten 18.00 meitene izgāja no savas dzīvesvietas Gulbenē un ar autobusu devās Rīgas virzienā. Līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka meitenei ir nosliece uz klaiņošanu. Iespējams, viņa atrodas Jūrmalā.
Evelīna Laura Titāne ir aptuveni 170 centimetrus gara, tievas miesas būves, ar sarkani melniem matiem līdz pleciem. Prombūtnes brīdī viņa bija ģērbusies melnas krāsas "Nike" jakā un sporta apavos.
Aicinām aplūkot meitenes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Evelīnas Lauras Titānes iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 112 vai vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī.