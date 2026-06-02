Latgalē aizturēti pieci nelegālo migrantu pārvadātāji; viens auto bēgot ietriecies kokā
29. un 31. maijā Augšdaugavas un Rēzeknes novados robežsargi aizturēja piecus likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas.
29. maijā robežsargi uz autoceļa Andrupenes pagastā ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu mēģināja pārbaudei apturēt kādu Chrysler markas automašīnu, taču tās vadītājs nepakļāvās robežsargu likumīgām prasībām un uzsāka bēgšanu. Robežsargi nekavējoties uzsāka automašīnas vajāšanu. Bēgšanas rezultātā vajātās automašīnas vadītājs nesavaldīja transportlīdzekli, iebrauca mežā un ietriecās kokā.
Transportlīdzekļa vadītājs un pasažieri uzsāka bēgšanu. Nekavējoties uzsākot meklēšanas pasākumus robežsargi aizturēja piecas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt Valsts policijas amatpersonas Rēzeknes novadā apturēja Toyota un Honda markas automašīnas, kuras vadīja Moldovas pilsoņi – pārvadātāja atbalstītāji, kā arī aizturēja divas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Tāpat robežsardzes kinologs kopā ar Somijas robežsardzes kinologu pēc brīža aizturēja avarējušā Chrysler transportlīdzekļa vadītāju – arī Moldovas pilsoni.
Robežsargi konstatēja, ka Moldovas pilsoņi uzturējās Latvijā bez obligāti aizpildītas un iesniegtas valsts apdraudējuma novēršanas anketas, kā arī neviena no automašīnām nav reģistrēta noteiktā kārtībā. Par šiem pārkāpumiem uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi. Tāpat uzsākts administratīvā pārkāpuma process par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus.
Tās pašas dienas vakarā Valsts policijas amatpersonas Skrudalienas pagastā apturēja kādu Ford markas mikroautobusu, kuru vadīja Ukrainas pilsonis. Pārbaudot mikroautobusu, policisti konstatēja septiņas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Bet svētdien, 31. maijā, robežsargi Vecsalienas pagastā apturēja kādu Toyota markas automašīnu, kuru vadīja Moldovas pilsonis. Pārbaudot automašīnas salonu, robežsargi konstatēja sešas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret trīs Moldovas pilsoņiem uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285.1 panta trešās daļas par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, savukārt pret vienu Moldovas un Ukrainas pilsoni uzsākti kriminālprocesi pēc 285. panta 31 daļas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tās izdarītas pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
21 persona atturēta no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.