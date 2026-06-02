Šodien 09:06
Ādažu novadā zem Tallinas šosejas sāk būvēt tuneli gājējiem un velosipēdistiem
Ādažu novadā pie Medzābakiem sākta gājēju un velosipēdistu tuneļa būvniecība zem Tallinas šosejas (A1), vienlaikus visā valsts autoceļu tīklā būvdarbi šobrīd turpinās kopumā 46 posmos, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
Jaunā tuneļa izbūve zem Tallinas šosejas norisinās posmā no 20,11. līdz 20,15. kilometram. Uzņēmumā norāda, ka būvdarbu laikā autosatiksme šajā posmā tiek organizēta pa speciāli izveidotu pagaidu apbraucamo ceļu. LVC aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un stingri sekot līdzi izvietotajām norādēm.
Kopumā valsts autoceļu tīklā būvdarbi notiek 46 posmos. Saskaņā ar LVC sniegto informāciju, visvairāk remontdarbu patlaban ir uz valsts vietējas nozīmes autoceļiem, kur tie notiek 16 posmos, kā arī būvniecība norisinās uz sešiem tiltiem.
Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi valsts autoceļu tīklā ir atzīmēti interaktīvajā kartē VSIA "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā.