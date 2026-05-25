Ādažu centrā sākas vērienīgi labiekārtošanas darbi, slēdz stāvlaukumu
Ādažos, GaujaĀdažos sākušies vērienīgi publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbi Gaujas ielā 31. Līdz ar būvdarbu sākšanos iedzīvotājiem jārēķinās ar īslaicīgām neērtībām – no 25. maija stāvlaukums automašīnām ir slēgts.
Kā informē pašvaldība, projekta mērķis ir ievērojami uzlabot publiskās ārtelpas kvalitāti un pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Ādažu novada viesiem.
Kas jāzina autovadītājiem?
Sākot ar 25. maiju, stāvlaukums Gaujas ielā 31 būvdarbu dēļ ir pilnībā slēgts un automašīnu novietošana tajā nav iespējama.
Autovadītāji aicināti būt saprotoši un izmantot citas apkārtnē pieejamās stāvvietas.
Laba ziņa iedzīvotājiem: jau no 1. jūnija, sākoties vasaras brīvlaikam, tiks atcelti stāvēšanas ierobežojumi stāvvietā pie Ādažu sākumskolas.
Ko paveiks būvdarbu laikā? Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta ietvaros, kuru īsteno uzņēmums SIA "Kvinta BCL", paredzēts:
Ievērojami paplašināt esošo stāvlaukumu, izbūvējot jaunu bruģakmens segumu;
Pilnībā labiekārtot piegulošo teritoriju, padarot to vizuāli pievilcīgāku un sakārtotāku.