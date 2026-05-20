Pabeigti Ādažu vidusskolas fasādes siltināšanas un atjaunošanas darbi; drīzumā pārvērtības piedzīvos arī klases
Pabeigti būvdarbi pie Ādažu vidusskolas D korpusa. Būvdarbu laikā veikti fasādes un jumta siltināšanas darbi, kā arī jauna jumta seguma ieklāšana. Uzlabojumi veikti projekta “Ādažu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros.
D korpusa fasādes siltināšanas un atjaunošanas darbu kopējās izmaksas – 277 353 eiro.
Veiktie darbi ir daļa no šī gada budžetā paredzētajām investīcijām mūsu novada izglītības jomā, turpinot Ādažu vidusskolas restaurācijas darbus. Vēl sagaidāmi uzlabojumi mācību telpās, gaiteņu pārbūve un atjaunošana, sanitāro mezglu atjaunošana, iekšējo inženiertīklu izbūve un pārbūve, dabaszinātņu, ķīmijas, bioloģijas, fizikas, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību, ģeogrāfijas un matemātikas kabinetu, tajā skaitā praktisko darbu telpu, pārbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana, mēbeļu nomaiņa un datortehnikas iegāde.
Būvdarbus veica SIA “Premium Properties”, būvuzraudzību – SIA “Projekts & būve”, būvprojekta izstrādātājs un autoruzraudzības veicējs – SIA “US ARHITEKTI”.