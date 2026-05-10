Šodien 14:28
Ādažu novadā pārbūvē tiltu pār Dzirnupi
Ādažu novadā turpinās tilta pār Dzirnupi pārbūve, lai uzlabotu satiksmes drošību, tilta ilgmūžību un kopējo infrastruktūras kvalitāti, darbi rit pēc grafika. Projekta pirmajā kārtā, ko veic SIA “MRG Būve” par 529 314 eiro (bez PVN), tiek stiprinātas nogāzes, izbūvētas betona konstrukcijas, hidroizolācija, jauns asfalts un drošības barjeras.
Būvdarbu laikā tiek veikta nogāžu stiprināšana, betona laiduma konstrukcijas izbūve, hidroizolācijas ierīkošana, kā arī jauna asfalta seguma izbūve un drošības barjeru uzstādīšana. Projekta rezultātā tiks būtiski uzlabota tilta ekspluatācijas kvalitāte un samazinātas uzturēšanas izmaksas ilgtermiņā, informē Ādažu novada dome.
Lai klātienē pārliecinātos par darbu progresu, objektu apsekoja Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Gatis Miglāns un priekšsēdētāja vietnieks pašvaldības funkciju jautājumos Jānis Vaivads, iepazīstoties ar būvdarbu gaitu un paveikto.