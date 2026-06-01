Karostā atklāta papildinātās realitātes mākslas pastaiga “Nākotnes Dažādpilsētas. Karostas sajūtu taka”
Liepājā atklāta papildinātās realitātes mākslas pastaiga “Nākotnes Dažādpilsētas. Karostas sajūtu taka”, kas aicina pie Ziemeļu fortiem izzināt astoņus digitālus darbus par Karostas dabu, vēsturi un kopienu, izmantojot lietotni ART+. Iniciatīva tapusi “Future DiverCities” projekta ietvaros, veicinot radošu pamesto pilsētvides zonu atdzīvināšanu.
28. maijā, pulcējoties pie Karostas Ziemeļu fortiem, tika atklāta jauna papildinātās realitātes mākslas pastaiga “Nākotnes Dažādpilsētas. Karostas sajūtu taka”.
Tā aicina ikvienu interesentu doties jūras piekrastes pastaigā un, izmantojot mobilo telefonu, Karostas ainavā ieraudzīt astoņus digitālus mākslas darbus, kas atklāj apkaimes dabas, vēstures un kopienas daudzslāņaino sajūtu pieredzi.
Pastaigas laikā vietā, kur fiziski redzama Karostas piekraste, Ziemeļu fortu apkārtne, smiltis, augi, militārā mantojuma liecības un jūras ainava, caur papildinātās realitātes lietotni skatītājiem atklājas mākslas darbi – digitāli objekti, skaņas, vizuālas kompozīcijas un interaktīvas pieredzes, kas papildina reālo vidi ar mākslinieku radītiem stāstiem.
Mākslas pastaigā ikviens interesents var doties sev ērtā laikā, sākot maršrutu vienā no Karostas iecienītākajām vietām – pie Karostas Ziemeļu fortiem. Lai piedzīvotu digitālos mākslas darbus, nepieciešams mobilais telefons ar lejupielādētu lietotni ART+ jeb artplus.app. Atverot lietotni, tā atpazīst lietotāja atrašanās vietu un kartē parāda pastaigas objektus, savukārt, sasniedzot konkrēto punktu, apmeklētājs caur telefona ekrānu var ieraudzīt mākslas darbu Karostas dabas un piekrastes ainavā.
“Karostas sajūtu taka” ietver astoņus ļoti dažādus mākslas darbus, kuros Karosta skatāma caur smaržām, vēja skaņām, pļavas augu krāsām, bērnības “štābiņiem”, pazemes telpu atbalsīm, koku un cilvēku attiecībām, kā arī nocietinājumu ainavu, kur militārais mantojums, miers, krasta erozija un radošums savijas vienā pieredzē.
Lietuviešu mākslinieces Aistė Ambrazevičiūtė darbs “Sīpola zieds” tapis, iedvesmojoties no Karostas pareizticīgo katedrāles ikoniskās sīpolveida arhitektūras. Māksliniece šo formu pārvērtusi digitālā interpretācijā, kas pludmales vidē uzplaukst kā neparasti ziedi. Laikapstākļu ietekmē tie šķietami sadalās un saplūst ar smiltīm, savienojot arhitektūras motīvus ar dabas formām.
Somijā dzīvojošais meksikāņu mākslinieks Huans Duarte Regino darbā “Vēja atbalss” pievēršas skaņai, atmosfērai un dziļai ieklausīšanās pieredzei. Karostas pludmalē veikti vēja mērījumi un skaņu ieraksti, kas pārtapuši meditatīvā skaņas kompozīcijā. Tā aicina apmeklētājus apstāties un ieklausīties dabas spēkos, kas veido Karostas laikapstākļus un piešķir ainavai savu balsi.
Maijas Demiteres un ukraiņu mākslinieka Oleksandra Sirus darbs “Pļavas palete” pievērš uzmanību pļavas augiem kā dabisku krāsu avotam. Augu lapas, saknes, laksti un ziedi var sniegt pārsteidzošu toņu daudzveidību, atgādinot par dabai un cilvēkam saudzīgākām izvēlēm. Darbs iezīmē ilgtspējīgas nākotnes iespējas, kur krāsa rodas nevis sintētiskā ražošanā, bet cieņpilnā sadarbībā ar dabu.
Sandra Mūriņa un Artura Plotnieka darbs “Karostas smaržu ainava” pēta jautājumu – Kā smaržo Karosta? Aromogrāfs Sandris Mūriņš devies maņu ceļojumā, lai identificētu un kartētu apkaimes smaržu ainavu, savukārt mākslinieks Arturs Plotnieks to vizualizējis digitālā pieredzē. Darbs atklāj smaržu kā nozīmīgu ekosistēmas pakalpojumu, kas bagātina rekreācijas pieredzi, veicina labsajūtu un stāsta par Karostas ekosistēmu mijiedarbību, vietējo kopienu dzīvi un kultūrvēsturisko slāni.
Dianas Lelis un vācu mākslinieka Patrika Boržā darbs “Savas vaļas poēzijas” veidots kā fragmentāra kolāža par cilvēka attiecībām ar dabu un kokiem. Tajā apkopotas vizuālas liecības un poētiski fragmenti, kas aicina pārdomāt, kā cilvēks dzīvo līdzās dabai, kā to novēro, izmanto, sargā un interpretē.
Mākslinieces Kristīnes Martinovas darbs “Štābiņš Karostā” balstīts vietējo iedzīvotāju stāstos par štābiņiem kā patvēruma, noslēpuma un satikšanās vietām. Karostas teritorijā militārais štābs reiz bijis oficiāla varas telpa, taču laika gaitā līdzās tai veidojušās mazas, personiskas realitātes – bērnu un pieaugušo štābiņi, kur paslēpties no apkārtējās pasaules, satikt savējos vai sargāt savu mazo noslēpumu. Darbs atklāj Karostu kā vietu, kur patvērumu iespējams atrast gan dabā, gan kopienā, gan atmiņās.
Kristas Dinteres un Jekaterinas Jevdokimovas darbs “Arsenāla reverberācija” pievērš uzmanību Karostas tumšajām plaisām, alām un atvērumiem, kas vienlaikus atgādina par apkaimes nezināmo pagātni un kalpo par patvērumu jutīgiem dabas iemītniekiem. Darbā īpaša nozīme piešķirta sikspārņiem, tostarp aizsargājamām sugām, kas tumsā orientējas pēc skaņas. Skaņa šeit kļūst par telpas, atmiņas un dzīvības orientieri.
Annas Priedolas un Patrika Boržā darbs “Karostas zen” pievēršas Karostai kā miera un radošuma vietai. Neraugoties uz apkaimes militāro vēsturi un bruņoto spēku klātbūtni, daudzi uz Karostu dodas tieši pēc klusuma un līdzsvara. Ziemeļu fortu betona konstrukcijas pludmales smiltīs veido savdabīgus akmens dārzus, kuros sastopas krasta erozija, piedzīvojumu gars un radoša pašizpausme. Mākslinieki aicina skatītājus ar pirksta vilcieniem ekrānā papildināt ainavu ar digitālām līnijām, atklājot pretmetu saviļņojumu, ko Karostas vide spēj rosināt cilvēkā.
Papildinātās realitātes mākslas pastaiga “Nākotnes Dažādpilsētas. Karostas sajūtu taka” radīta starptautiskā projekta “Future DiverCities” (no angļu valodas “Nākotnes DažādPilsētas”) ietvaros. Projektu īsteno Liepājas pašvaldības iestāde “Liepājas Kultūras pārvalde” ar Eiropas Komisijas finansējuma programmas “Radošā Eiropa” atbalstu.
Projekta mērķis ir izpētīt tukšās zonas pilsētvidē, apzinot to sociālo un ekoloģisko nozīmi un veicinot pamesto vietu radošu reģenerāciju. Liepājas pašvaldība projekta aktivitātes īsteno Karostā, kur plašas neapsaimniekotas teritorijas ļauj pievērst sabiedrības uzmanību apkaimes bagātībai – dabas klātbūtnei un plašajam ekosistēmu pakalpojumu lokam, ko var baudīt gan iedzīvotāji, gan pilsētas viesi.