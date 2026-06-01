Pasažieru pārvadātāji aicina Kozlovski prioritāri risināt ieilgušās problēmas pārvadājumu nozarē
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA) aicina jauno satiksmes ministru Rihardu Kozlovski (JV) prioritāri risināt ieilgušās problēmas pārvadājumu nozarē, informēja asociācija.
Asociācija norāda uz diviem steidzami risināmiem uzdevumiem, lai novērstu kritisko situāciju nozarē.
Pirmais uzdevums ir nodrošināt ilgtermiņa līgumu indeksāciju atbilstoši šā brīža situācijai, tostarp ņemot vērā Tuvo Austrumu radītās krīzes dēļ izraisīto degvielas izmaksu kāpumu, kas rada papildu finansiālu slogu nozarei. Savukārt otrs uzdevums ir nodrošināt līgumiem atbilstošu valsts bāzes budžeta finansējumu pakalpojumu sniegšanai.
Asociācijā uzsver, ka, valstij neatrodot izmaksu pieauguma kompensēšanas mehānismus, ciestu iedzīvotāji, kuriem samazinātos sabiedriskā transporta pieejamība reģionos.
LPPA prezidents Ivo Ošenieks uzsver, ka patlaban vairāku gadu garumā izmaksu pieauguma slogs uz pārvadātājiem ir izveidojies kritiski augsts, tāpēc ir svarīga ātra lēmumu pieņemšana, kas arī būtu ministra primāri veicamais darbs tuvākajos mēnešos, lai septembrī turpinātos nepārtraukta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.
"Sabiedriskā transporta pieejamība reģionos nav jautājums, ko varētu atlikt nākamajam ministram pēc vēlēšanām. Iedzīvotājiem reģionos ir svarīgi nokļūt uz darbu, pie ārstiem, uz iestādēm un savās darīšanās, tāpēc nedrīkst pieļaut situācijas eskalāciju līdz tādam mērogam, ka tiem valsts pusē nepadarīto mājas darbu dēļ tiek atņemtas šādas iespējas," uzsver Ošenieks.
Asociācija pauž cerību, ka līdz ar jauno satiksmes ministru notiks konstruktīva sadarbība ar LPPA un nozari un izdosies atrisināt ilgstoši nerisinātos jautājumus. Ošenieks norāda, ka patlaban tas vairāk atgādina "gumijas stiepšanu" no Satiksmes ministrijas (SM) puses, bet tas nerisina neko un tikai vēl vairāk pasliktina situāciju.
Asociācijā apgalvo, ka par nozari atbildīgā ministrija kārtējo reizi ir nolēmusi piesaistīt konsultantu, kas veiks kārtējo izvērtējumu, novilcinot laiku.
Tuvo Austrumu konflikta būtiskā ietekme uz energoresursu cenām turpina pasliktināt reģionālās nozīmes pasažieru pārvadātāju ekonomisko stabilitāti un dzīvotspēju. Ņemot vērā to, ka prognozes par energoresursu cenu pieaugumu ilgtermiņā nav iepriecinošas, asociācija aicina tuvākā mēneša laikā atrisināt jautājumu par neprognozējamo zaudējumu segšanu visa līgumu darbības laikā.
Asociācijā uzsver, ka esošā situācija prasa tūlītēju rīcību, jo prognozes par energoresursu cenu attīstību joprojām ir nelabvēlīgas. Tādējādi ir nepieciešams rast risinājumus neprognozējamo izmaksu kompensēšanai visā ilgtermiņa līgumu darbības periodā.
Asociācijā atgādina, ka nozare aprīļa beigās tikās ar Autotransporta direkciju (ATD), kas piedāvāja risinājumus, tomēr patlaban to tālāka virzība ir atkarīga no politiskiem lēmumiem un SM.
Vienlaikus asociācijā uzsver, ka līgumu indeksācijas pilnveidošana ir būtiska ne tikai degvielas izmaksu segšanai, bet arī konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai autobusu vadītājiem, kas ir kritiski svarīgi nozares darbības nepārtrauktībai.
Asociācijā papildina, ka patlaban kvalitatīvi un pieejami reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumi būtībā notiek uz pārvadātāju rēķina. Līdz ar to kritiskā situācija nozarē ar pakalpojumu nodrošināšanu ilgtermiņā turpina tikai saasināties. Tādējādi ir svarīgi rast tūlītējus risinājumus sadarbībā ar nozari, lai no tā neciestu iedzīvotāji reģionos.
Pārvadātāji uzsver, ka pasažieru pārvadājumu pieejamība reģionos ir arī valsts drošības jautājums. Balstoties uz SM un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās protokolu, LPPA norāda, ka, lai ilgtermiņā nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā ar autobusiem, turpmāk jāparedz valsts budžeta apakšprogrammas "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" bāzes palielināšana vismaz par 19,4 miljoniem eiro.
ATD iepriekš sacīja, ka direkcija ir atradusi risinājumu ar reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem noslēgto ilgtermiņa līgumu cenu indeksācijai reizi gadā. ATD uzskata, ka pāreja uz biežāku indeksāciju ir efektīvākais veids, kā saglabāt pārvadātāju iepirkumā piedāvāto biznesa loģiku un godīgas konkurences rezultātus.
Vienlaikus ar indeksācijas biežuma maiņu tiks risinātas pieaugošās degvielas izmaksas un arī autovadītāju atalgojuma pieaugums.
Atbilstoši ATD veiktajiem aprēķiniem līgumu grozījumu gadījumā 2026. gadā ir nepieciešami finanšu līdzekļi 10 348 907 eiro apmērā. ATD ir informējusi SM par grozījumu īstenošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī ir iesniegusi ministrijā priekšlikumus finansējuma rašanai.
ATD uzsvēra, ka līgumu grozījumu veikšana un no tiem izrietošo finanšu saistību uzņemšanās būs iespējama tikai pēc Sabiedriskā transporta padomes attiecīgā lēmuma pieņemšanas un nepieciešamā finansējuma apstiprināšanas, ievērojot likuma par budžetu un finanšu vadību noteikto.