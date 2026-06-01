Valmieras muzejs un “Animācijas Brigāde” aicina bērnus uz aizraujošu izstādi “Latvijas leļļu filmai - 60!”
No 8. jūnija līdz 1. septembrim Valmieras muzeja Maršnera namā būs skatāma izstāde bērniem “Latvijas leļļu filmai – 60!” sadarbībā ar leļļu animācijas filmu studiju “Animācijas Brigāde”. Tieši šogad aprit 60 gadu, kopš tapa pirmā latviešu leļļu filma “Kikerigū”, kas cieši saistīta ar Latvijas leļļu animācijas pamatlicēja režisora Arnolda Burova vārdu.
Valmieras muzejs lepojas, ka ar šo izstādi var būt līdzdalīgs tik nozīmīga kinomākslas notikuma izcelšanā. Filmu studija “Animācijas Brigāde” šo savulaik iedibināto tradīciju turpina saglabāt un spodrināt arī mūsdienās, strādājot stopkadru animācijas tehnikā.
Izstāde apmeklētājus ievedīs raibajā leļļu animācijas pasaulē, iepazīstinot ar filmu studijas “Animācijas Brigāde” dažādu kinodarbu varoņiem un to iedzīvi – profesionāli un pacietīgi ar rokām un apbrīnojamu izdomu darinātām lellēm, no kurām daudzas ir oriģināltēli. Savs prieks būs gan mazajiem, gan lielajiem – arī kā pārsteigumu ieraugot telpu vizuālo noformējumu un eksponātu izkārtojumu, par ko atkal īpaši padomājusi Valmieras muzeja komanda. Varēs ielūkoties arī “Animācijas Brigādes” radīto filmu fragmentos, tā redzot izstādes varoņus reālā darbībā. Tāpat neiztrūkstoša izstādes sastāvdaļa būs radoša darbošanās, rotaļāšanās un atjautīgu uzdevumu risināšana.
Būs iespēja sastapt vairāku paaudžu daudzu mazo lasītāju iemīļotos grāmatu autores, ilustratores Margaritas Stārastes pasaku tēlus – Kraukšķīti, Zīļuku, Sārtuli, kā arī viņas Lieldienu stāsta varoņus, kuri visi iedzīvināti Daces Rīdūzes režisētajās un valmierieša Māra Putniņa producētajās animācijas filmās: “Kraukšķītis” (2014) un “Sārtulis” (2013), “Zīļuks” (2010), “Zaķu lielā diena” (2015). Tāpat priecēs patriotiskās, pašas studijas pilnībā veidotās pirmās pilnmetrāžas leļļu filmas “Lielais Indriķis” (2023) svīta, kurā ietilpst, piemēram, Lielpīrāgi un citi pīrāgveidīgie, to skaitā pats Indriķis kā Baltaines speķa pīrāgs, kurš ļoti atgādina mums pazīstamo Lāčplēsi, Lurķis, belaši, Zefīrs šokolādē, Biešu govs u.c. Filmas veidotāji šādā asprātīgā veidā ar humora pieskaņu vēlējušies veicināt bērnu un jauniešu interesi par vēsturi, konkrēti – 16. gadsimta Livonijas notikumiem. Filmas režisors – Jānis Cimmermanis. Kinodarbs veidots pēc Māra Putniņa sarakstītā romāna “Mežonīgie Pīrāgi un Lielais Indriķis” motīviem; autors romānu veltījis savai meitai Katrionai Luīzei.
Viņš arī šīs filmas scenārists, producents, mākslinieks un viens no montāžas režisoriem, kurš vairāk nekā 30 gadus atdevis darbam “Animācijas Brigādē”, tostarp bijis tās vadītājs līdz pat savai aiziešanai mūžībā 2024. gada sākumā. “Lielais Indriķis” bija nominēta Nacionālajai kino balvai “Lielais Kristaps” kā labākā animācijas filma, Jānis Cimmermanis – kā labākais animācijas filmas režisors, bet Māris Putniņš – kā labākais animācijas filmas mākslinieks.
Vēl izstādes apmeklētāji varēs iepazīt “Trīs musketieru” (2006) kolorītos tēlus. Šī filma tapusi kā Latvijas, Dānijas un Lielbritānijas kopražojums pēc Aleksandra Dimā tēva pasaulslavenā romāna motīviem. Īpašs ir fakts, ka leļļu animācijā šis stāsts iemūžināts pirmoreiz. Filmas scenārija autors, mākslinieks un producents – Māris Putniņš.
Filmu studija “Animācijas Brigāde” ir visilgāk pastāvošā un vienīgā leļļu animācijas studija Latvijā. Ar šādu nosaukumu tā darbojas jau vairāk nekā 30 gadus, bet par savu pirmsākumu uzskata 1966. gadu saistībā ar jau pieminētā režisora Arnolda Burova vārdu un Latvijas leļļu animācijas rašanos. Studija aktīvi darbojas stopkadru animācijā, kas prasa lēnu un smagu roku darbu, vispirms izveidojot katru lelli, citus priekšmetus un to detaļas no koka, auduma, metāla un plastilīna. Samontējot safotografētos kadrus, iespējams radīt ilūziju par kustību un likt pārvietoties arī, piemēram, krēslam vai ļaut zīmulim uzzīmēt māju.
Studija veido lielākoties īsmetrāžas filmas. Tā producējusi vairāk nekā 140 leļļu animācijas filmu, kuras vadījuši dažādi talantīgi režisori. Lielākā daļa filmu scenāriju ir oriģinālstāsti, no kuriem daži balstīti Latvijas vai ārzemju literatūrā, folklorā, komiksos. “Si-Si-Dra”, “Vanadziņš”, “Bimini”, “Avārijas Brigāde”, “Munks un Lemijs”, “Zvēri” ir tikai daži skatītājiem zināmi un iemīļoti kinodarbi no studijas zelta fonda. Jaunākās filmas, kam pirmizrāde bija šopavasar, ir “Sfinksas Albertas smaids” Daces Rīdūzes un “Notikums zaķu ciemā” Ēvalda Lāča režijā. Ne viena vien “Animācijas Brigādes” filma tikusi atzinīgi novērtēta un godalgota gan pašu mājās, gan festivālos ārvalstīs. Tāpat daudzas studijas radītās lelles dažādās izstādēs apceļojušas Latviju, kā arī rādītas citviet pasaulē. Studija atrodas Rīgā, Šmerļa ielā 3 un piedāvā iespēju arī paviesoties tajā.
Izstāde “Latvijas leļļu filmai – 60!” Maršnera namā būs atvērta no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 10.00–17.00. Ieeja bez maksas.
Par atbalstu izstādes vizuālajam ietērpam, dāvinot krāsas, pateicamies mūsu sadarbības partnerim – krāsu ražotājam “Vivacolor”.
Leļļu animācijas darbnīcas un kinolektorijs
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu izstādes periodā, piedaloties filmu studijas “Animācijas Brigāde” profesionāļiem, pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Valmieras muzejs piedāvās arī papildu aktivitātes: 9. jūnijā un 27. augustā notiks animācijas darbnīca, savukārt 24. jūlijā, kad svinēsim Valmieras 743. dzimšanas dienu, gaidīsim visus interesentus kinolektorijā. Dalība šajos notikumos būs bez maksas, bet uz darbnīcām iepriekš jāpiesakās (vietu skaits ierobežots).
9. jūnijā plkst. 13.00 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni Valmieras muzejā aicināti uz leļļu animācijas darbnīcu. Darbnīcu vadīs “Animācijas Brigādes” animatori un režisori Dace Rīdūze un Māris Brinkmanis.
Animācijas darbnīcas dalībnieki varēs aplūkot filmu studijas “Animācijas Brigāde” lelles tuvplānā un uzzināt, no kā tās gatavo, kā top dekorācijas un citas uz ekrāna redzamās lietas. Tāpat tiks atklāts noslēpums, kā lelles spēj atdzīvoties un pat runāt. Mazajiem apmeklētājiem būs iespēja arī pašiem pamēģināt kopīgi radīt nelielu animācijas darbu, no plastilīna darinot tā varoņus. Pasākuma laikā iecerēts arī demonstrēt “Animācijas Brigādes” leļļu kino. Šādā veidā bērni iepazīs tuvāk tieši Latvijas leļļu animācijas tradīcijām raksturīgo.
Savukārt 24. jūlijā (laiks un vieta tiks precizēti) norisināsies kinolektorijs “Iepazīsties – leļļu kino!”. Tajā bērni uzzinās, kā top leļļu animācijas filmas, satiks to veidotājus, redzēs lelles, kas atdzīvojas uz ekrāna. Būs iespēja iepazīt, ko dara leļļu filmas režisors, operators, animators, dekorators, mākslinieks. Tāpat varēs uzzināt, kāda nozīme ir kamerai, gaismu uzstādījumam un dekorāciju uzbūvei. Visi kopīgi noskaidros, kā top dažādas skaņas, kā ierunāti filmās dzirdamie dialogi, kāda loma ir montāžai un muzikālajam noformējumam. Paredzēts ielūkoties arī jaunākajās latviešu leļļu animācijas filmās.
Nodarbības vadīs “Animācijas Brigādes” animatori un režisori Dace Rīdūze un Māris Brinkmanis. Šādā veidā bērni caur pieredzējušu profesionāļu stāstīto un rādīto iepazīs tuvāk tieši Latvijas leļļu animācijas tradīcijām raksturīgo.
Animācijas darbnīcas un kinolektorija laikā paredzēts filmēt un fotografēt. Video un foto materiāli var tikt izmantoti pasākuma organizatora publicitātes materiālos.