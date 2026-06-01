Jūnijā Rīgas ostā gaidāmas 22 kruīzu kuģu vizītes, tie atvedīs 41 tūkstoti pasažieru
Turpinoties šī gada aktīvajai kruīza tūrisma sezonai Rīgā, jūnijā ostā pieteiktas 22 kruīza kuģu vizītes. Saskaņā ar Rīgas ostas pārvaldes apkopoto statistiku, šomēnes Rīgu ar kruīzu kuģiem apmeklēs ap 41 000 ārvalstu tūristu.
Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīga viesosies pirmoreiz. Rīt, 2. jūnijā ostā ienāks Vācijas kruīzu kompānijas AIDA Cruises kuģis AIDABella (garums: 252m, platums: 32m, 13 klāji), savukārt 21. jūnijā pirmoreiz Rīgā redzēsim ASV līnijas Norwegian Cruise Line kuģi Norwegian Sun (garums: 252m, platums: 32,2 m, 13 klāji).
AIDABella ir viens no pazīstamākajiem AIDA Cruises kuģiem, kas vienlaikus var uzņemt līdz 2500 pasažieriem un 646 cilvēku lielu apkalpes komandu. AIDABella ceļotājiem piedāvā plašas izklaides un aktīvas atpūtas iespējas - 25 dažādas ēdināšanas un lounge zonas, 3 baseinus, kā arī plašu spa un sporta kompleksu. Kuģa ikoniskākā vieta ir uz tā esošā “Theatrium” zona – centrālais daudzstāvu atriums ar stikla sienām un skatuvi, kas vienlaikus darbojas kā teātris un koncertzāle. Ar AIDA Cruises ceļo pamatā gados jauni cilvēki un ģimenes ar bērniem, lielākoties vāciski runājoši ceļotāji no Vācijas, Austrijas un Šveices. AIDABella Rīgā uzturēsies divas dienas - no 2. jūnija līdz 3. jūnija pēcpusdienai.
Savukārt kuģis Norwegian Sun Rīgu jūnijā apmeklēs divreiz - 21. un 27. jūnijā. Kuģis būvēts 2001. gadā, bet 2024. gadā piedzīvojis vērienīgu renovāciju. Ar to ceļo pamatā tūristi no ASV un Kanādas. Kuģis vienlaikus var uzņemt 1976 pasažierus un 906 cilvēku lielu apkalpes komandu.
Kruīzu tūristus Rīgā sastapsim arī Līgo svētku laikā. 23. jūnijā Rīgu apmeklēs amerikāņu kruīza operatora kuģis Sapphire Princess (garums: 290 m, platums: 38m, 18 klāji, maksimālā pasažieru kapacitāte: 2670 pers.), savukārt 24.jūnijā – kuģis MSC Magnifica (garums: 293m, platums: 32, 13 klāji, maksimālā pasažieru kapacitāte: 3223 pers.).
26. jūnijā Rīgas ostā atkal ienāks sezonas lielākais kuģis 333 metrus garais Mein Schiff Relax. Jau ziņots, ka kuģa iespaidīgais izmērs un Daugavas dziļums šobrīd liedz tam veikt drošu apgriešanās manevru Rīgas centrā, tāpēc tas tiks novietots pie Krievu salas piestātnēm.
Piecas dienas jūnijā ostā viesosies pat pa diviem kuģiem, un vēl 4 kuģi Rīgā paliks arī pa nakti. Detalizētāk ar aktuālo kruīzu sezonas grafiku var iepazīties Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā: https://rop.lv/lv/pasazieri
Ņemot vērā pieaugošo kruīzu līniju interesi par Rīgas ostu, šobrīd Rīgas brīvostas pārvalde strādā arī pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveides ostā Rīgas centra tuvumā, Andrejsalā. Pašlaik rit noslēguma projektēšanas darbi, un jau drīzumā tiks uzsākta daļēja ED dambja nojaukšana, kas pašreiz ierobežo lielāku kuģu pienākšanu pie Eksportostas piestātnēm. Darbus plānots pabeigt līdz nākamajam gadam.
Šogad Rīgas osta plāno kruīza kuģu rekordu sezonu - kopā pieteikti 101 kruīza kuģu ienācieni, kas ir +21% vairāk nekā 2025. gadā. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 tūkstoši tūristu, kas ir +17% vairāk nekā pērn.