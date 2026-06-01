Dokumentālās filmas par motoklubiem pirmizrāde
“95E māsas un brāļi”- pirmās latviešu dokumentālās filmas par motoklubiem pirmizrāde Siguldā.
FOTO: ar vēsturisku fotoizstādi un filmas pirmizrādi Siguldā skaisti atklāta motokluba "Smart Head" piektā sezona
29. maija vakarā motoklubs “Smart Head” MCC, atklājot savu piekto sezonu, rīkoja vērienīgu atvērto vakaru. Pasākums vienuviet pulcēja ap 200 motoklubu pārstāvju un interesentu, piedāvājot ne vien aplūkot unikālu vēsturisko fotoizstādi un izmēģināt jaunākos motociklus, bet arī kļūt par pirmajiem skatītājiem jaunajai televīzijas filmai par Latvijas baikeru dzīvi “95E māsas un brāļi”.
Pasākuma apmeklētājus izklaidēja mūziķis Atis Zviedris, kura asprātīgā vārdu spēle par to, ka "ne katrs muļķis var kļūt par “Smart Head” biedru", izsauca pamatīgu smieklu vētru un, kā atzīst paši kluba biedri, jau ir uz palikšanu iesakņojusies viņu iekšējā folklorā.
Viena no vakara vizuālajām pērlēm bija fotoizstāde “Motoklubu Leģendas”. Šo iespaidīgo projektu pagājušās motosezonas laikā radīja fotogrāfs Māris Ločmelis sadarbībā ar Bruno Cīruli un Reini Saulīti no iniciatīvas “Izbrauc Leģendu”. Īpašu un senatnīgu, pat maģisku nokrāsu šiem kadriem piešķir fakts, ka tie uzņemti ar 150 gadus senu fotokameru, ļaujot attēliem "runāt pašiem par sevi" un radot pamatīgu vēstures elpu.
Pasākuma absolūtā nagla bija pirmizrāde pirmajai latviešu televīzijas filmai par motoklubiem – “95E māsas un brāļi”. Filmu vesela gada garumā veidoja režisors Kristaps Puriņš kopā ar komandu no Latvijas Televīzijas (LTV). Plašāka publika šo vērienīgo darbu varēs novērtēt TV6 ekrānos šīs vasaras izskaņā, taču siguldiešiem un pilsētas viesiem bija ekskluzīva iespēja to redzēt jau tagad.
Filma skatītājiem atklāj Latvijas motoklubu iekšējo dzīvi vienas sezonas garumā, parādot motociklu kā neatņemamu dzīves sastāvdaļu un ļaujot ielūkoties baikeru reālajā ikdienā, kas nereti būtiski atšķiras no spriedzes filmās redzētā. Pēc seansa daudziem skatītājiem radās tikai viens jautājums: “Kā var kļūt par motokluba biedru?”, kas spilgti apliecina filmas spēju aizraut un uzrunāt auditoriju.
Pasākuma laikā uzņēmums SIA SDK “Triumph Rīga” piedāvāja visiem, kuriem kabatā A kategorijas vadītāja apliecība, izmēģināt jaunākos modeļus. Tas, ka testu laikā bākas tika izbrauktas pilnībā sausas, ir labākais pierādījums tam, ka interese par jaunu moto tehniku Latvijā ir ļoti augstā līmenī.
Līdztekus izklaidei liela vērība tika pievērsta arī drošībai. Klātesošie varēja iesaistīties vērtīgās diskusijās par drošu braukšanu ar CSDD ekspertu un motokluba biedru Oskaru Irbīti. Tikmēr “Stuntfighters” MC prezidents un sportists Jānis Rozītis un MCA prezidents Uģis Spēlmanis sprieda par to, kā dinamiskos spēkratus iespējams iekļaut drošas braukšanas apmācībās. Pasākumā bija sastopams arī Rīgas motormuzeja pārstāvis un Moto GP komentētājs Tāls Meļķis, kurš šoreiz lūkojās uz mierīgākiem rumakiem un baudīja vakara noskaņu kopā ar kundzi.
Kā norāda “Smart Head” MCC prezidents Arnis Blodons, šāds pasākums Siguldā notiek jau otro reizi, un ir pamatotas cerības, ka tas izvērtīsies par stabilu un skaistu pavasara moto tradīciju pilsētā.