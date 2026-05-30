"Hurricanes" ar pārliecinošu uzvaru sasniedz Stenlija kausa finālu
Karolīnas "Hurricanes" piektdien ar pārliecinošu uzvaru nodrošināja vietu Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas finālā.
Austrumu konferences finālsērijas piektajā mačā "Hurricanes" savā laukumā ar 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) pārspēja Monreālas "Canadiens" un sērijā līdz četrām uzvarām guva panākumu ar 4-1.
Pirmajā trešdaļā 3:0 mājinieku labā panāca Teilors Hols, Logans Stankovens un Ēriks Robinsons, bet otrajā periodā vēl viesu vārtos ripu raidīja Džeksons Bleiks un Šeins Gostisbērs, kuram padevās precīzs metiens vairākumā.
Noslēdzošās trešdaļas vidū vienīgos "Canadiens" vārtus guva Kols Kofīlds, pārspējot mājinieku vārtsargu vairākumā. Nepilnas četras minūtes līdz pamatlaika beigām vēl tukšos Monreālas vienības vārtos ripu raidīja Sets Džārviss, atjaunojot "Hurricanes" piecu vārtu pārsvaru.
Uzvarētāju vārtus sargāja Frederiks Andersens, kurš tika galā ar 23 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Jakubs Dobešs atvairīja 24 ripas.
Karolīnas komanda, kas sasniegusi Stenlija kausa finālu pirmo reizi kopš 2006. gada, līdz izslēgšanas spēļu finālam piedzīvojusi tikai vienu zaudējumu. Tāpat "Hurricanes" līdz šim vienīgo reizi triumfējusi Stenlija kausa izcīņā 2006. gadā.
"Hurricanes" Stenlija kausa finālā tiksies ar Vegasas "Golden Knights", kas Rietumu konferences finālā ar 4-0 sagrāva Kolorādo "Avalanche".
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.