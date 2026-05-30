FOTO: Latvijas Mākslas akadēmijas modes skatē "Definīcija" demonstrē 26 kolekcijas

LMA modes skate "Definīcija"
Rīgas kultūrvietā "Hanzas perons" 29. maijā plkst. 19 notika Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) modes skate "Definīcija", kas ir viens no galvenajiem akadēmijas studiju gada noslēguma pasākumiem līdzās Dizaina dienām un diplomdarbu izstādei, informēja LMA pārstāve Laura Ozola.
Pēc atlases, kas noslēdzās 8. maijā, Modes dizaina katedras pasniedzēji un uzaicinātie nozares profesionāļi izvēlējušies 26 jauno dizaineru kolekcijas, kas tiks prezentētas skatē.
Atlases procesā piedalījās visi Modes dizaina specialitātes studenti - no bakalaura programmas pirmā kursa līdz maģistra programmas otrajam kursam.
Šogad skatē savus darbus demonstrēs Aiva Strautmane, Ēriks Cariks, Edvards Ādams Valdzers un Akvelīna Frišmane, Rūta Strazdiņa, Lukass Gailis, Uģis Zauerhagens, Haralds Babris un Katrīna Ermanoviča-Hermanoviča.
Tāpat skatītāji varēs novērtēt Kates Eisakas, Elzas Evelīnas Pāvulānes, Sofjas Lurinas, Aļikas Vodņevas, Milanas Mihailovas, Annijas Pauzeres, Esteres Līvas Loginas, Elvja Keiša, Letīcijas Orlovas, Santas Kirmužas-Svilānes, Pāvela Žeļezņaka, Elizabetes Agates Meisītes, Madaras Dāvidas, Jurģa Emīla Liepiņa, Alises Sedliņas-Brūderes, Krišjāņa Brasliņa, Patrīcijas Sarmules, Annas Katrīnas Elmes, Artūra Skursteņa un Annas Jurjānes darbus.
Pirmo reizi modes skatē ar kolekciju piedalīsies arī nesen profesionālo doktorantūru absolvējusī Una Pūpola, iezīmējot jaunu akadēmiskās modes attīstības posmu.
LMA pārstāvji norāda, ka jauno mākslinieku kolekcijās izceļas augsta līmeņa tehniskais izpildījums, pārdomātas detaļas un drosmīga pieeja materiāliem un formām.
Sarežģītākus risinājumus un eksperimentus studentiem ļāvusi attīstīt pieeja jaunākajām tehnoloģijām un aprīkojumam "Riga Makerspace" prototipēšanas darbnīcās, kā arī "Fashion Tex" projekts, kas kolekciju izstrādes procesā devis iespēju izmantot CLO 3D programmatūru un paplašināt digitālās modes dizaina prasmes.
Apmeklētāji gaidīti no plkst. 18, jo pirms skates būs iespēja iepazīties ar Dizaina nodaļas studiju iespējām, piedalīties dažādās iesaistes aktivitātēs, kā arī apmeklēt ilgtspējīgu suvenīru stendu, kas tapis sadarbībā ar "AJ Power Recycling".