ASV kongresmenis: Krievija kā drauds Baltijai ir jāuztver nopietni
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir slikts un bīstams cilvēks, un Krievija kā drauds Baltijai būtu jāuztver nopietni, intervijā aģentūrai LETA atzina ASV Kongresa Pārstāvju palātas loceklis un ilggadējs Baltijas valstu atbalsta grupas līdzpriekšsēdētājs Dons Beikons.
Jautāts, vai Krievija kā drauds Baltijas valstīm tiek uztverts pietiekami nopietni arī Vašingtonā, Beikons norādīja - ja Krievija ir gatava iebrukt Ukrainā, tā ir gatava apdraudēt arī Baltijas valstis. "Es domāju, ka mums tas jāuztver nopietni," teica Beikons.
"Tieši tādēļ ASV ir karaspēks visās trijās Baltijas valstīs. Un tāpēc mēs ceram, ka ar Baltijas drošības iniciatīvu uzlabosim pretgaisa aizsardzību," sacīja kongresmenis.
Vienlaikus par to, vai visi Krieviju uztver kā nopietnu draudu, notiekot debates. Beikons izcēla, ka Krievija Ukrainā ir rīkojusies briesmīgi. Viņi zaudējuši 1,3 miljonus savas valsts iedzīvotāju un viņu ekonomika ir drupās, atzīmēja Beikons.
"Tāpēc daži domā, ka viņi ir pārāk vāji, lai būtu drauds. Bet es nezinu. Putins šobrīd ir kā stūrī iedzīta žurka. Es domāju, ka viņš ir bīstams un mums jābūt uzmanīgiem," teica kongresmenis.
Pēc viņa sacītā, daži arī domā, ka Krievija Ukrainā jūtas tik nožēlojami, ka nekad neuzbruktu Baltijas valstīm. "Es nezinu. Es esmu studējis vēsturi un vēsture ir neparedzama. Putins ir slikts cilvēks. Es domāju, ka viņš ir bīstams cilvēks, un mums jābūt gataviem uz sliktāko," atzina Beikons.