Pieauguši kultūras ministra Naura Puntuļa uzkrājumi
Kultūras ministra Naura Puntuļa (NA) bezskaidras naudas uzkrājumi pagājušajā gadā sasniedza 39 156 eiro, kas ir par 11 356 eiro vairāk nekā pirms gada, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
2025. gadā Puntulis veicis dāvinājumu sievai 40 000 eiro apmērā, kā arī iegādājies krājobligācijas 50 000 eiro vērtībā. Puntulim pieder obligācijas - trīs finanšu instrumenti 150 000 eiro apmērā un viens finanšu instruments 50 000 eiro vērtībā.
Kultūras ministram pieder divi dzīvokļi Rīgā, zeme un ēkas Carnikavas novadā, zeme un ēkas Rojas novadā, būve Ģibuļu pagastā, savukārt kopīpašumā viņam pieder zeme Jumpravas pagastā.
Tāpat kultūras ministram pieder 2007. gada automašīna "Nissan Qashqai", 2006. gada motorlaiva "Terhi Vario T45", 2018. gada piekabe transporta laivu vedējs "Tiki BS600-L" un 1967. gada motorlaiva "Kazanka".
Puntulis deklarācijā norādījis, ka iepriekšējā gadā viņš bijis valdes loceklis Nacionālajā apvienībā "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un brīvībai/ LNNK", kā arī sporta un atpūtas biedrībā "Usma".
Viņš bijis arī fonda "Trīs Latvijas tenori"" pārstāvis, saimnieciskās darbības veicējs SIA "Latagro Trade" un autoratlīdzības saņēmējs no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības.
Saeimā 2025. gadā viņš saņēmis algu 59 216 eiro apmērā, savukārt kā citi ieņēmumi deklarēti 800 eiro no Saulkrastu novada pašvaldības, 402 eiro no Siguldas novada pašvaldības, 800 eiro no Madonas novada pašvaldības, 400 eiro no Rīgas Doma meiteņu korda biedrības, 334 eiro no Talsu novada pašvaldības, 5933 eiro no SIA "Forte Production", 12 233 eiro no SIA "Art Management Group" un 637 eiro no SIA "Zeit". Procentos no AS "Swedbank" Puntulis saņēmis 919 eiro.
Pērn no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensijā kultūras ministrs saņēmis 10 558 eiro. Tāpat viņš guvis 1783 eiro ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības uzņēmumā "Latagro Trade". Viņš arī saņēmis dividendes no Valsts kases 6000 eiro apmērā.
Puntulim nav ne privāto pensiju fondu, ne arī dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu.
Jau rakstīts, ka Saeima ceturtdien apstiprināja jauno valdību, kuru vada Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Par Kulberga valdību nobalsoja 66 deputāti, pret balsoja 25 deputāti.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
AS pārziņā valdībā ir Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Finanšu ministra amatā apstiprināts Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatā - Edvards Smiltēns, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā - Edgars Tavars.
No JV valdībā amatus saglabājuši ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Par aizsardzības ministru apstiprināts Raivis Melnis, savukārt satiksmes ministra amatā iecelts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vada Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministrijas. Par izglītības un zinātnes ministri kļuvusi Ilze Indriksone, iekšlietu ministrs būs Jānis Dombrava, kultūras ministrs - Puntulis, bet klimata un enerģētikas ministra amatā apstiprināts Jānis Vitenbergs.
Savukārt no ZZS valdībā amatus saglabājuši ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatā apstiprināts Uldis Augulis.
Amatu saglabājusi arī Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Kulbergam uzticēja veidot jaunu valdību pēc tam, kad demisionēja līdzšinējā premjere Siliņa.