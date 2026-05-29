Vai Jelgavas slimnīcā slēgs Bērnu nodaļu? Veselības ministrija skaidro situāciju
Publiskajā telpā izskanējusī informācija par Jelgavas slimnīcas Bērnu nodaļas nākotni neatbilst faktiskajai situācijai, informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders.
VM uzsver, ka arī nākamajā gadā Jelgavas slimnīcā, tāpat kā līdz šim, tiks nodrošināta dežūrārsta pediatra pieejamība, saglabāsies neatliekamās palīdzības sniegšana bērniem, kā arī būs iespējama bērnu stacionārā aprūpe.
Slimnīcu tīkla reorganizācijas plānā Jelgavas slimnīcai, ņemot vērā tās esošos pakalpojumus un resursus, paredzēts reģionālās slimnīcas statuss. Tai arī turpmāk ir būtiska loma veselības aprūpes nodrošināšanā Zemgales reģionā, tai skaitā nodrošinot nepārtrauktu pediatriskās palīdzības pieejamību, norāda ministrijā.
Šobrīd sabiedriskajai apspriešanai ir nodots Ministru kabineta noteikumu projekts par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu, un jebkādi lēmumi par izmaiņām tiks pieņemti tikai pēc apspriešanas rezultātu izvērtēšanas, skaidro Šneiders.
Kā vēstīts, atsevišķi Jelgavas domes opozīcijas deputāti pauduši bažas par iespējamu Jelgavas slimnīcas Bērnu nodaļas slēgšanu slimnīcu tīkla optimizācijas gaitā.
Sabiedriskajai apspriešanai nodotajos grozījumus veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas kārtībā ir norādīts, ka SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca", kurā pašlaik darbojas Bērnu nodaļa, līdz 2027. gada 31. decembrim nodrošina dežūrārstu pediatru ar fiksētu maksājumu gadā 211 017 eiro apmērā, pēc nepieciešamības paredzot arī pediatrijas profila pacientu stacionēšanu.
Runājot par Jelgavas slimnīcu, veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) paudis, ka sarunas par speciālistu pieejamību vēl notiek ar vairākām slimnīcām. Pediatrijas jomā metodiskais vadības centrs vērtējot kvalitāti un speciālistu pieejamību, kā arī kopā ar ministriju skatot pakalpojumu karti.
Ministrs uzsvēra, ka Jelgavā bērnu gultām ir jābūt, tomēr, iespējams, mazākā apjomā nekā patlaban, jo slodze neesot tik liela un daļa pacientu dodas uz Rīgu. Vienlaikus Jelgavā jābūt dežūrārstu nodrošinājumam un pieejamai neatliekamajai palīdzībai bērniem. Ministrs arī apgalvoja, ka šajā jautājumā nav tā, ka kāds lēmums tiek pieņemts ar varu vai tā, ka to nevarētu pārskatīt.
Ņemot vērā diskusijas publiskajā telpā, jautājums par slimnīcu pēc opozīcijas ierosinājuma bija iekļauts arī Jelgavas domes sēdes darba kārtībā.
"Šobrīd nav runa par bērnu nodaļas likvidāciju, nekādā gadījumā," sēdē pauda domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā Aigars Rublis (JV), piebilstot, ka to viņam ir apliecinājis arī veselības ministrs.
Taču VM uz Bērnu nodaļu Jelgavas slimnīcā "skatās kā uz nodaļu, kas varētu strādāt nedaudz citādākā formā, un viņu arguments saistīts ar speciālistu pieejamību", stāstīja Rublis. Viņš apgalvoja, ka "sarunas ir atvērtas", nekādi lēmumi vēl nav pieņemti, vienlaikus atzīstot, ka "runa iet par reorganizāciju".
Domes vadība solīja aizstāvēt pacientu intereses, nosūtot savu viedokli par grozījumiem veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas kārtībā.
Arī Jelgavas slimnīcā pauda, ka informācija par nodaļas slēgšanu neatbilst patiesībai, jo noteikumi vēl ir publiskajā apspriešanā, un nekādi galīgi lēmumi šajā jautājumā nav pieņemti.
"Vienlaikus šis jautājums tiek skatīts kā viens no iespējamajiem nākotnes scenārijiem - šāds priekšlikums ir izteikts no VM puses. Pašvaldība un Jelgavas slimnīca nepiekrīt Bērnu nodaļas slēgšanai un attiecīgi ir sagatavojusi savu viedokli par VM noteikumiem, kā arī turpinās sarunas ar atbildīgajām institūcijām," uzsver ārstniecības iestādē.
Neatkarīgi no iespējamā attīstības scenārija, nākamajā gadā slimnīcā ir plānots saglabāt neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību bērniem, attīstīt ambulatoro pakalpojumu pieejamību, kā arī sadarboties ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu.
Kā potenciāls risks tiek saskatīta iespējamā finansējuma samazināšana neatliekamās palīdzības jomā, kam pašvaldība nepiekrīt un par ko diskusijas ar VM turpinās.