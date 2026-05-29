Mediķu arodbiedrība dod Abu Meri skaidru signālu: jārunā par algām un slimnīcu reformu
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) no veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) turpmākajā valdības darbā sagaida slimnīcu tīkla reformas pārskatīšanu un sarunas par veselības aprūpē strādājošo atalgojumu, sacīja arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa.
Vērtējot Abu Meri palikšanu veselības ministra amatā, Bāriņa sacīja, ka "jādzīvo ar to, kas ir" un ka daudzos jautājumos arodbiedrībai vienprātības ar ministru nav.
Piemēram, LVSADA uzskata, ka slimnīcu tīkla reformas īstenošana ir jāpārskata, jo tā cilvēkiem ierobežošot konkrētu pakalpojumu saņemšanu. Bāriņa norādīja, ka jāvērtē, vai reforma atbilst iedzīvotāju vajadzībām un prasībām, kā arī nepieciešama detalizēta analīze par to, kā tā praktiski darbosies.
Viņa uzsvēra, ka šāda arodbiedrības prasītā analīze līdz šim neesot veikta.
Bāriņa minēja arī publiskajā telpā izskanējušo informāciju saistībā ar Jelgavas slimnīcas Bērnu nodaļas nākotni un apgalvojumiem par iespējamu tās slēgšanu. Viņa šo situāciju raksturoja kā absurdu, minot, ka saņēmusi vairākus zvanus no ģimenes ārstiem, kas prasot, ko viņiem iesākt.
Veselības ministrija (VM) gan skaidrojusi, ka arī nākamajā gadā Jelgavas slimnīcā, tāpat kā līdz šim, tiks nodrošināta dežūrārsta pediatra pieejamība, saglabāsies neatliekamās palīdzības sniegšana bērniem, kā arī būs iespējama bērnu stacionārā aprūpe.
Bāriņa arī sagaida, ka veselības ministrs pievērsīsies ārstniecības personu un citu veselības aprūpē iesaistīto darbinieku atalgojuma jautājumam. Viņa uzsvēra, ka trīs gadus šajā jomā nekas neesot mainījies.
Vienlaikus, viņas ieskatā, par budžetu, tai skaitā veselības aprūpes budžetu, būtu jāsāk runāt ātrāk, nevis šo jautājumu jāatliek līdz rudenim. Bāriņa norādīja, ka inflācija turpinās un minimālā alga tiek celta, bet mediķu un ārstniecības personu algas palielinātas netiek.
Bāriņa minēja, ka Ministru kabineta noteikumos noteiktā zemākā mēnešalga ārstam ir 1813 eiro. Vienlaikus daudzi ārsti, pēc viņas teiktā, saņemot 2000 vai 2300 eiro, kas neesot pieņemami.
Arodbiedrības vadītāja arī kritizēja Abu Meri līdzšinējo pieeju sociālajam dialogam. Viņa sagaida, ka turpmāk ministrs to uzturēs "pienācīgā līmenī", nevis runās tikai tad, kad notiek kas ārkārtējs un sociālie partneri norāda uz dialoga nepieciešamību.
Viņas ieskatā, lielu daļu jautājumu ministrs risinot ar sev pietuvinātiem cilvēkiem, kas viņam ir izdevīgi. "Ir tomēr arī sociālie partneri - darba devēji un darba ņēmēji," pauda Bāriņa.
Viņa arī neizslēdza iespēju, ka gadījumā, ja nekas no LVSADA uzskaitītā netiks mainīts, arodbiedrība varētu atkārtoti izteikt neuzticību ministram.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
